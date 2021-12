FC Barcelona heeft na drie duels op rij zonder zege weer eens een overwinning geboekt. De ploeg van basisspeler Frenkie de Jong verspeelde zaterdag na rust in anderhalve minuut een 2-0-voorsprong tegen laagvlieger Elche, maar won door een late goal toch met 3-2.

Volg nieuws over FC Barcelona Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom FC Barcelona

Barcelona wist deze maand in La Liga niet te winnen van Real Betis (0-1) en Osasuna (2-2), terwijl Bayern München veel te sterk was in de Champions League (3-0). De 26-voudig kampioen leek zaterdag een nieuwe klap te krijgen van Elche, maar invaller Nico González zorgde vijf minuten voor tijd voor grote opluchting.

Barcelona begon ook uitstekend in Camp Nou. Ferran Jutglà bekroonde zijn eerste basisplaats in het eerste elftal van Barça met de openingstreffer in de zestiende minuut. De 22-jarige aanvaller van Barcelona B, die vorige week als invaller zijn debuut maakte in de hoofdmacht, kreeg in de spits de voorkeur boven Luuk de Jong.

Drie minuten later stond het al 2-0. Gavi nam de bal net buiten de middencirkel knap aan, omspeelde twee tegenstanders en schoot raak vanaf de rand van het zestienmetergebied. De zeventienjarige middenvelder mag zich nu de op twee na jongste doelpuntenmaker van Barça in La Liga noemen, na Ansu Fati en Bojan Krkic.

Frenkie de Jong speelde 75 minuten mee bij FC Barcelona. Frenkie de Jong speelde 75 minuten mee bij FC Barcelona. Foto: Getty Images

Elche draait wedstrijd in heel korte tijd om

Barcelona leek zo een zorgeloze avond te beleven, maar zoals wel vaker dit seizoen stortte de ploeg heel makkelijk in. Elche kwam in de tweede helft door twee goals in minder dan twee minuten op gelijke hoogte. Eerst tekende Tete Morente met een harde knal in de verre hoek voor 2-1 en 94 seconden later kopte Pere Milla al duikend de 2-2 binnen.

Frenkie de Jong werd een kwartier voor tijd gewisseld door Xavi, die middenvelder Nico vlak daarvoor in het veld bracht voor Jutglà. Luuk de Jong bleef ondanks de gelijke stand op de bank en kreeg niet de kans om zijn waarde als pinchhitter te bewijzen.

Het was uitgerekend Nico die Barcelona in de 85e minuut toch nog de zege schonk. Gavi werd op het randje van buitenspel weggestuurd, haalde de achterlijn en vond de geheel vrijstaande Nico. De negentienjarige Spanjaard schoot hard raak: 3-2.

Barcelona staat na de zevende zege van het seizoen op een nog steeds teleurstellende zevende plaats met 27 punten, vijftien minder dan koploper Real Madrid.

Stand in La Liga 1. Real Madrid: 17-42 (+24)

2. Sevilla: 16-34 (+15)

3. Real Betis: 17-33 (+12)

4. Rayo Vallecano: 18-30 (+8)

5. Atlético Madrid: 16-29 (+9)

6. Real Sociedad: 18-29 (0)

7. FC Barcelona: 17-27 (+7)

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in La Liga