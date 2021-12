FC Twente heeft zaterdagavond de derde overwinning op rij geboekt in de Eredivisie. De ploeg van trainer Ron Jans won zonder problemen bij PEC Zwolle (1-3) en neemt de vierde plek over van Vitesse. De Arnhemmers gaven in de slotfase een zeker lijkende zege uit handen tegen Sparta Rotterdam: 2-2.

FC Twente leidde halverwege al met 0-2 in Zwolle door doelpunten van Dimitris Limnios en Manfred Ugalde. Virgil Misidjan gooide het duel met zijn oude club aan het begin van de tweede helft op slot, waarna Samir Lagsir in de 89e minuut met een afstandsschot de eer redde voor PEC.

Door de simpele overwinning profiteert FC Twente optimaal van het puntenverlies dat Vitesse eerder op zaterdag tegen laagvlieger Sparta leed (2-2). De tukkers stijgen ten koste van de Arnhemmers naar de vierde plek, op vijf punten van nummer drie Feyenoord.

PEC, dat deze week wat vertrouwen opdeed tegen MVV Maastricht in de TOTO KNVB Beker (4-0), is nu al zeven competitiewedstrijden op rij zonder overwinning. De 'Blauwvingers' staan met zes punten uit zeventien wedstrijden stijf onderaan.

Stand in top Eredivisie 1. PSV 16-37 (+17)

2. Ajax 16-36 (+45)

3. Feyenoord 16-36 (+24)

4. FC Twente 17-31 (+7)

5. Vitesse 17-30 (-1)

FC Twente geen moment in de problemen

Drie dagen na het bekersucces tegen Feyenoord (2-1-winst na verlenging) kende FC Twente geen problemen met provinciegenoot PEC. Na een kwartier stond het al 0-1 via Limnios, die met wat fortuin van dichtbij binnen kon werken.

FC Twente kwam daarna niet echt in de problemen en liep vlak voor rust uit naar 0-2 door een kopbal van Ugalde. PEC was in de eerste helft slechts sporadisch dreigend en wist aan het begin van de tweede helft dat het aan een kansloze missie bezig was, want Misidjan maakte in de 52e minuut de 0-3.

De aanvaller, die dit kalenderjaar nog het shirt van PEC droeg, leek de bal in buitenspelpositie binnen te schieten, maar aanvoerder Bram van Polen stond nog achter de achterlijn en deed volgens de regels gewoon mee aan het spel.

Met het derde doelpunt van FC Twente was alle spanning uit de wedstrijd, al zorgde Lagsir in de slotfase nog wel voor een fraai slotakkoord. De invaller zag zijn uithaal van afstand via de vingertoppen van Lars Unnerstall in de kruising verdwijnen.

Dimitris Limnios opende al na een kwartier de score in Zwolle. Dimitris Limnios opende al na een kwartier de score in Zwolle. Foto: Getty Images

Sparta knokt zich in extremis naar punt tegen Vitesse

Eerder op zaterdag gaf Vitesse de vierde plek al zo goed als cadeau door een voorsprong bij Sparta te verspelen. Sven Mijnans tekende diep in blessuretijd met een van richting veranderd schot voor de gelijkmaker in Rotterdam. De middenvelder van Sparta had twintig minuten voor tijd ook voor de aansluitingstreffer gezorgd.

Bij rust was er nog niks aan de hand voor Vitesse, dat met 0-2 leidde door goals van de ontketende Nikolai Baden Frederiksen. De 21-jarige Deen was woensdag in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker ook al twee keer trefzeker tegen Sparta, dat in het GelreDome wél met 2-1 verloor.

Sparta blijft ondanks het zwaarbevochten punt wel op de zeventiende plek steken in de Eredivisie. Hekkensluiter PEC Zwolle heeft zes punten minder, maar speelt zaterdagavond nog tegen FC Twente (aftrap 21.00 uur). Bij een zege van FC Twente raakt Vitesse de vierde plek kwijt aan de ploeg uit Enschede.

Nikolai Baden Frederiksen scoorde opnieuw twee keer voor Vitesse. Nikolai Baden Frederiksen scoorde opnieuw twee keer voor Vitesse. Foto: Pro Shots

Frederiksen opnieuw op dreef voor Vitesse

Met een verrassende basiself - Riechedly Bazoer, Matús Bero en Loïs Openda startten op de bank - opende Vitesse na een kwartier de score. Keeper Maduka Okoye kwam ver uit zijn doel om een bal voor de instormende Maximilian Wittek weg te werken, maar hij bedacht zich halverwege en rende terug. Frederiksen profiteerde van de wanorde achterin bij Sparta en werkte de voorzet van Wittek achter Okoye.

Enkele minuten nadat Frederiksen had verzuimd de 0-2 te maken - Okoye keerde zijn inzet van dichtbij - sloeg de productieve Deen in de 38e minuut alsnog voor de tweede keer toe. Hij kreeg de bal in zijn voeten na goed doorkoppen van Jacob Rasmussen en mikte van dichtbij in het dak van het doel.

De zichtbaar ontevreden Henk Fraser greep halverwege in bij Sparta door Mohammed Osman, Vito van Crooij en Mario Engels te brengen voor Bryan Smeets, Lennart Thy en Emanuel Emegha, maar veel veranderde er aanvankelijk niet. Pas na twintig minuten spelen in de tweede helft meldde Sparta zich gevaarlijk voor het doel van Vitesse, maar het schot van Mijnans ging over.

Enkele minuten later maakte de middenvelder zijn misser goed. Na goed voorbereidend werk van Mica Pinto, die meerdere Vitesse-verdedigers van zich afschudde en een perfecte voorzet afleverde, volleerde Mijnans de bal achter de kansloze Jeroen Houwen.

Sparta bleef hoop houden op een punt, maar mocht vooral van geluk spreken dat scheidsrechter Bas Nijhuis geen strafschop gaf toen Tom Beugelsdijk de uitgebroken Openda leek te raken met een sliding én dat de Vitesse-aanvaller vlak daarna verzuimde om Okoye te passeren. Sparta leek genoegen te moeten nemen met een nederlaag, maar in de laatste aanval schoot Mijnans zijn ploeg met wat fortuin toch nog naar een punt.

De ontlading was groot bij Sparta na het bevrijdende doelpunt van Mijnans. De ontlading was groot bij Sparta na het bevrijdende doelpunt van Mijnans. Foto: Pro Shots

