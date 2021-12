Heracles Almelo heeft zaterdag na vier opeenvolgende competitienederlagen weer eens een wedstrijd in de Eredivisie gewonnen. De ploeg van trainer Frank Wormuth boekte een zwaarbevochten zege op FC Groningen: 4-2. FC Utrecht verspeelde twee keer een voorsprong tegen degradatiekandidaat Fortuna Sittard: 2-2.

FC Groningen ging nog voortvarend van start in Almelo en kwam via Jørgen Strand Larsen al na negen minuten op voorsprong. Bilal Basacikoglu en Nikolai Laursen zorgden ervoor dat Heracles met een 2-1-voorsprong ging rusten.

FC Groningen tekende in de 78e minuut voor de gelijkmaker via invaller Romano Postema, die het eerste Eredivisie-doelpunt uit zijn carrière maakte. Door een kopgoal van Orestis Kiomourtzoglou in de 86e minuut en een eigen doelpunt van Neraysho Kasanwirjo trok Heracles toch aan het langste eind.

De zege op FC Groningen is een welkome opsteker voor Heracles, dat voor het eerst sinds 20 november een wedstrijd weet te winnen. De Almeloërs verloren de laatste weken van FC Utrecht, Feyenoord, sc Heerenveen, Vitesse en AZ (TOTO KNVB Beker).

FC Groningen blijft wisselvallig presteren. De ploeg van trainer Danny Buijs won slechts twee van de laatste zeven competitiewedstrijden en staat met negentien punten in het rechterrijtje. Heracles heeft nog maar twee punten minder dan de 'Trots van het Noorden'.

Doelman Peter Leeuwenburgh was kansloos op een kopbal van Bilal Basacikoglu. Doelman Peter Leeuwenburgh was kansloos op een kopbal van Bilal Basacikoglu. Foto: Pro Shots

Discutabel doelpunt helpt Heracles aan voorsprong

Heel even leek het erop dat Heracles weer een nederlaag tegemoet zou gaan, want FC Groningen deed de thuisploeg al na negen minuten pijn. Na goed voorbereidend werk van Tomás Suslov was het Strand Larsen die bij de eerste paal binnen prikte. De Noor heeft sinds november al zeven keer gescoord voor Groningen.

De droomstart leverde Groningen weinig op, want Heracles stond een half uur later al met 2-1 voor. Basacikoglu verschalkte doelman Peter Leeuwenburgh in de 31e minuut met een kopbal en drie minuten later werkte Laursen met de buitenkant van zijn voet binnen. Aan de 2-1 ging een overtreding aan de zijlijn vooraf, maar scheidsrechter Serdar Gözübüyük floot niet en de VAR greep ook niet in.

Na rust drong FC Groningen aan en wankelde de defensie van Heracles, maar de bezoekers vroegen vergeefs om een penalty en Cyril Ngonge schoot in kansrijke positie voorlangs. Vlak daarna ontsnapte Groningen aan de 3-1, omdat Mats Knoester in de draai de lat raakte.

Groningen kreeg in de slotfase alsnog loon naar werken. Uit een vrije trap van Laros Duarte kopte de net ingevallen Postema bij de tweede paal op randje buitenspel raak, maar het bleek niet voldoende. Kiomourtzoglou kopte vier minuten voor tijd uit een corner de 3-2 binnen voor Heracles en door een eigen doelpunt van Kasanwirjo - hij schoof binnen na een voorzet van Giacomo Quagliata - werd het zelfs nog 4-2.

Orestis Kiomourtzoglou kopte Heracles vier minuten voor tijd op een 3-2-voorsprong. Orestis Kiomourtzoglou kopte Heracles vier minuten voor tijd op een 3-2-voorsprong. Foto: Pro Shots

FC Utrecht wint weer niet

Eerder op de dag morste FC Utrecht twee punten bij Fortuna. De bezoekers namen via Mimoun Mahi en Sander van de Streek zowel in de eerste als in de tweede helft de leiding, maar Fortuna kwam twee keer terug door goals van George Cox en Zian Flemming.

FC Utrecht presteert voorlopig slecht in december. De ploeg van coach René Hake verspeelde in de competitie eerder al punten tegen PSV (4-1-nederlaag) en Go Ahead Eagles (0-0) en werd afgelopen dinsdag op pijnlijke wijze uitgeschakeld in de tweede ronde van de KNVB-beker. De Eredivisionist verloor door een goal in de 92e minuut met 3-2 van Keuken Kampioen Divisie-club NAC.

De Utrechters zijn ook al vijf uitwedstrijden op rij zonder zege in de Eredivisie. De laatste overwinning op vreemde bodem in de competitie was op 3 oktober tegen Ajax (0-1).

Fortuna Sittard komt op dertien punten en heeft twee punten achterstand op de 'veilige' vijftiende plek van RKC Waalwijk, dat zondag nog een thuiswedstrijd tegen PSV speelt.

FC Utrecht-keeper Maarten Paes heeft geen antwoord op de vrije trap van George Cox: 1-1. FC Utrecht-keeper Maarten Paes heeft geen antwoord op de vrije trap van George Cox: 1-1. Foto: Pro Shots

Cox is goed voor goal en assist

FC Utrecht kwam zaterdag na twintig minuten op voorsprong in het lege Fortuna Sittard Stadion. Mahi mocht volledig vrij uithalen van net buiten het strafschopgebied en de aanvaller schoot de bal met een goed schot in de hoek. Het was voor Mahi pas zijn tweede competitietreffer van het seizoen en zijn eerste sinds eind september.

Fortuna kwam een minuut later alweer op gelijke hoogte. Linksback Cox krulde een vrije trap knap in de korte hoek. De thuisploeg kreeg vlak voor rust ook nog een kans om op voorsprong te komen. Flemming raakte zijn schoen kwijt, maar produceerde met zijn sok toch nog een aardige voorzet. Doelman Maarten Paes kon er maar net een handje tegenaan krijgen.

De Limburgers mochten na een prima eerste helft hopen op een resultaat, maar in de vijfde minuut na rust ging het al mis. Fortuna-doelman Yanick van Osch liet een schot van Mahi los en Van de Streek profiteerde in de rebound: 1-2.

De grootste kansen in het restant van het duel waren voor FC Utrecht. Invaller Joris van Overeem en Mahi stuitten op Van Osch, terwijl Fortuna amper nog gevaarlijk werd. Toch kwam de ploeg van trainer Sjors Ultee op 2-2. Een kwartier voor tijd had Paes geen antwoord op een kopbal van Flemming, na een voorzet van Cox. Daardoor blijft Utrecht kwakkelen.

