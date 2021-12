FC Utrecht heeft zich zaterdag niet weten te herstellen van de pijnlijke bekernederlaag tegen NAC Breda. De subtopper verspeelde twee keer een voorsprong tegen degradatiekandidaat Fortuna Sittard en kwam niet verder dan een gelijkspel: 2-2.

FC Utrecht nam via Mimoun Mahi en Sander van de Streek zowel in de eerste als in de tweede helft de leiding, maar Fortuna kwam twee keer terug door goals van George Cox en Zian Flemming.

FC Utrecht presteert voorlopig slecht in december. De ploeg van coach René Hake verspeelde in de competitie eerder al punten tegen PSV (4-1-nederlaag) en Go Ahead Eagles (0-0) en werd afgelopen dinsdag op pijnlijke wijze uitgeschakeld in de tweede ronde van de KNVB-beker. De Eredivisionist verloor door een goal in de 92e minuut met 3-2 van Keuken Kampioen Divisie-club NAC.

De Utrechters zijn ook al vijf uitwedstrijden op rij zonder zege in de Eredivisie. De laatste overwinning op vreemde bodem in de competitie was op 3 oktober tegen Ajax (0-1).

Fortuna Sittard komt op dertien punten en heeft nog maar één punt achterstand op de 'veilige' vijftiende plek van Heracles Almelo.

FC Utrecht-keeper Maarten Paes heeft geen antwoord op de vrije trap van George Cox: 1-1. FC Utrecht-keeper Maarten Paes heeft geen antwoord op de vrije trap van George Cox: 1-1. Foto: Pro Shots

Cox is goed voor goal en assist

FC Utrecht kwam zaterdag na twintig minuten op voorsprong in het lege Fortuna Sittard Stadion. Mahi mocht volledig vrij uithalen van net buiten het strafschopgebied en de aanvaller schoot de bal met een goed schot in de hoek. Het was voor Mahi pas zijn tweede competitietreffer van het seizoen en zijn eerste sinds eind september.

Fortuna kwam een minuut later alweer op gelijke hoogte. Linksback Cox krulde een vrije trap knap in de korte hoek. De thuisploeg kreeg vlak voor rust ook nog een kans om op voorsprong te komen. Flemming raakte zijn schoen kwijt, maar produceerde met zijn sok toch nog een aardige voorzet. Doelman Maarten Paes kon er maar net een handje tegenaan krijgen.

De Limburgers mochten na een prima eerste helft hopen op een resultaat, maar in de vijfde minuut na rust ging het al mis. Fortuna-doelman Yanick van Osch liet een schot van Mahi los en Van de Streek profiteerde in de rebound: 1-2.

De grootste kansen in het restant van het duel waren voor FC Utrecht. Invaller Joris van Overeem en Mahi stuitten op Van Osch, terwijl Fortuna amper nog gevaarlijk werd. Toch kwam de ploeg van trainer Sjors Ultee op 2-2. Een kwartier voor tijd had Paes geen antwoord op een kopbal van Flemming, na een voorzet van Cox. Daardoor blijft Utrecht kwakkelen.

