Borussia Dortmud heeft zaterdag een dure nederlaag geleden in de Bundesliga. De ploeg van vedette Erling Haaland ging met 3-1 onderuit bij Hertha BSC en zag de achterstand op koploper Bayern München oplopen tot negen punten. In Engeland boekte Arsenal de derde zege op rij.

Haaland maakte dit seizoen al dertien competitietreffers en scoorde in de laatste vier wedstrijden vier keer, maar kon het verschil in het lege Olympiastadion in Berlijn niet maken. Hij zag zijn ploeggenoot Julian Brandt voor rust nog wel voor 0-1 zorgen.

In de tweede helft nam Hertha, waar Deyovaisio Zeefuik in de 55e minuut inviel, het heft in handen. Door twee goals van Marco Richter en één van Ishak Belfodil stond er twintig minuten voor tijd 3-1 op het scorebord.

Invaller Steffen Tigges scoorde in de 83e minuut nog tegen namens Dortmund, waar Donyell Malen de hele wedstrijd meedeed. De gelijkmaker viel echter niet meer namens het dit seizoen wisselende presterende 'BVB'.

Dortmund zag concurrent Bayern vrijdag eenvoudig met 4-0 van VfL Wolfsburg winnen. De koploper uit München heeft nu een marge van negen punten en ligt voorlopig op koers voor de tiende landstitel op rij.

Stand in top Bundesliga 1. Bayern München 17-43 (+40)

2. Borussia Dortmund 16-34 (+16)

3. Bayer Leverkusen 16-28 (+13)

4. Hoffenheim 17-28 (+9)

5. Eintracht Frankfurt 17-27 (+3)

6. Union Berlin 17-27 (+2)

Greuther Fürth schiet niets op met zeldzaam punt

Eerder op de dag pakte Greuther Fürth, dat aantrad met Jetro Willems en zonder de geblesseerde Nick Viergever en Justin Hoogma, tegen FC Augsburg pas het vijfde punt van het seizoen: 0-0. De ploeg had in de afgelopen weken forse nederlagen geleden tegen onder meer Dortmund (3-0), Bayer Leverkusen (7-1), Hoffenheim (3-6) en Borussia Mönchengladbach (4-0).

Het gat naar Bielefeld werd echter vergroot tot elf punten, want de nummer zeventien van de Bundesliga won met 0-2 bij het kwakkelende RB Leipzig, waar Brian Brobbey slechts een paar minuten meedeed. Janni Serra en Masaya Okugawa scoorden.

Nummer vier Hoffenheim redde ternauwernood een punt tegen Mönchengladbach: 1-1. Na de openingstreffer van Breel Embolo zorgde Kevin Akpoguma in de extra tijd alsnog voor de gelijkmaker.

Hoffenheim zag concurrenten Eintracht Frankfurt (dat FSV Mainz met 1-0 versloeg dankzij Jesper Lindstrøm) en Union Berlin (0-1 bij VfL Bochum, goal Max Kruse) tot op een punt naderen. Nummer twee Borussia Dortmund kan zaterdag vanaf 18.30 uur verder afstand nemen, wanneer wordt gewonnen bij Hertha BSC.

Basisspeler Jetro Willems pakte een punt met hekkensluiter Greuther Fürth. Basisspeler Jetro Willems pakte een punt met hekkensluiter Greuther Fürth. Foto: Pro Shots

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga

Arsenal heeft smaak weer te pakken

In Engeland lijkt Arsenal de stijgende lijn na een mindere periode van drie nederlagen in vier duels weer te pakken te hebben. De ploeg van manager Mikel Arteta versloeg Leeds United met 1-4 en boekte de derde overwinning op rij.

Arsenal zat voor rust al op rozen dankzij twee doelpunten van Gabriel Martinelli en één van Bukayo Saka. Na een tegengoal van Raphina - hij benutte een kwartier voor tijd een penalty - verzorgde Emile Smith Rowe het slotakkoord.

Dankzij de goede resultaten hoeft Arsenal voorlopig alleen Manchester City, Liverpool en Chelsea voor zich te dulden in de Premier League. Manchester United en Tottenham Hotspur, de nummer zes ten zeven, hebben wel minder verliespunten.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League