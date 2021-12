51' GOAL TWENTE! 0-3



Bram van Polen gaat buiten de lijnen staan en probeert een buitenspelval in werking te zetten, maar die poging mislukt.



Misidjan ontvangt de bal in het zestienmetergebied, reageert snel en de oud-speler van PEC schiet de bal probleemloos laag in de linkerhoek.