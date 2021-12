Eden Hazard staat zondag voor het eerst in bijna drie maanden tijd weer eens in de basis bij Real Madrid. De Belg kwam in de laatste twaalf competitiewedstrijden slechts 68 minuten in actie.

Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti kampt in de thuiswedstrijd tegen Cádiz met personele problemen omdat zes spelers besmet zijn met het coronavirus. Onder anderen Luka Modric, Gareth Bale, Marco Asensio en Rodrygo ontbreken bij de Spaanse koploper.

De basisplaats van de dertigjarige Hazard heeft daar niets mee te maken, benadrukte Ancelotti zaterdag. "Hij staat aan de aftrap omdat hij goed heeft getraind en omdat hij het heeft verdiend. Niet omdat er zoveel afwezigen zijn"

"Hij heeft goed gewerkt en op mentaal vlak is hij niet veranderd. Hazards probleem is dat hij nog nooit op 100 procent heeft kunnen trainen en afgelopen week lukte dat wel."

Hazard begon op 19 september tegen Valencia (2-1) voor het laatst in de basis in een competitiewedstrijd van Real. Daarna belandde de 116-voudig international in een reserverol en was hij een tijdlang niet beschikbaar wegens buikgriep.

In 2019 maakte Hazard de overstap van Chelsea naar Real Madrid, maar mede door blessures kon hij de hoge verwachtingen niet inlossen. In veertig wedstrijden scoorde hij slechts vier keer.

