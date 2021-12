Matthijs de Ligt heeft zaterdagavond met Juventus geen fout gemaakt in de Serie A. De 'Oude Dame' won met 0-2 bij Bologna. Het AS Roma van Rick Karsdorp maakte door een fraaie 1-4-overwinning een einde aan de zegereeks van Atalanta, dat de laatste zes wedstrijden in de Serie A nog won.

Met De Ligt in de basis schoot Juventus uit de startblokken. Federico Bernardeschi zag zijn steekpass door de benen van een Bologna-speler in de voeten van Álvaro Morata belanden en die passeerde doelman Lukasz Skorupski al na zes minuten.

Daar bleef het lange tijd bij, tot Juan Cuadrado in de 69e minuut van afstand besloot uit te halen. De 33-jarige Colombiaan zag zijn fraaie schot in de verre hoek verdwijnen en bezorgde zijn ploeg een belangrijke overwinning.

De Ligt deed zoals gewoonlijk de hele wedstrijd mee bij Juventus, dat door de overwinning op zeven punten van Bologna staat. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri staat nu op de zesde plek, vijf punten verwijderd van de top vier.

Bij Bologna bleven Sydney van Hooijdonk en Mitchell Dijks op de bank.

Abraham leidt AS Roma naar ruime zege op Atalanta

In Bergamo was er een sleutelrol voor Tammy Abraham, die met twee goals belangrijk was voor AS Roma. Al na 57 seconden kreeg hij de bal langs Atalanta-doelman Juan Musso (0-1).

Voor Musso was het de tweede keer dit seizoen dat hij een snelle tegengoal te verwerken kreeg. In oktober was het AC Milan-speler Davide Calabria die binnen 29 seconden raak schoot.

Roma zette Atalanta volop onder druk en in de 27e minuut was het opnieuw raak. Nicolò Zaniolo schoot na geblunder in de verdediging van Atalanta de 0-2 binnen en tekende voor zijn eerste doelpunt van dit Serie A-seizoen.

Hoewel Atalanta via onder anderen basisklanten Marten de Roon en Hans Hateboer kansen kreeg, kwam de thuisploeg lange tijd niet tot scoren. De aansluitingstreffer viel pas in de extra tijd van de eerste helft: een schot van Luis Muriel vloog via Roma-middenvelder Bryan Cristante het doel in.

Die goal, de honderdste van Atalanta dit kalenderjaar, bleek niet voldoende om het tij te keren. In de 68e minuut leek er kort reden tot juichen voor Atalanta toen Duván Zapata de 2-2 binnenschoot, maar de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Uiteindelijk maakten Chris Smalling (1-3) en Abraham (1-4) het af voor het Roma van coach José Mourinho, dat de derde zege op rij boekte (alle competities).

