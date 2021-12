Het competitieduel tussen Aston Villa en Burnley gaat zaterdagmiddag niet door. Bij de ploeg uit Birmingham zijn te veel coronabesmettingen geconstateerd. Daarmee komt het aantal Premier League-wedstrijden dat dit weekend niet doorgaat op zes.

"Na het ontvangen van van medisch advies en nieuwe informatie die Aston Villa vanochtend heeft verstrekt, heeft het bestuur het verzoek om het duel af te gelasten goedgekeurd, omdat de thuisclub niet genoeg spelers heeft om een team op te stellen", liet de Premier League weten. "Deze beslissing is gebaseerd op het aantal coronabesmettingen, blessures en ziektegevallen."

Donderdag was al duidelijk dat zaterdag vier duels niet door zouden gaan, evenals de wedstrijd tussen Everton en Leicester City van zondag.

Op zaterdag staat er in de Premier League nu nog één duel op het programma: om 18.30 uur treffen Leeds United en Arsenal elkaar. Op zondag staan er nog drie wedstrijden gepland, waaronder het duel tussen Tottenham Hotspur en Liverpool - ploegen die ook te kampen hebben met coronabesmettingen.

Mogelijk wordt Premier League stilgelegd

In Engeland wordt er serieus rekening mee gehouden dat de Premier League rond de feestdagen moet worden stilgelegd. Diverse clubs hebben eerder deze week hun trainingscomplex al enkele dagen moeten sluiten, omdat er besmettingen bij spelers en stafleden werden vastgesteld.

De besmettelijkere omikronvariant van het virus is in Engeland al een stuk meer verspreid dan in Nederland. Toch zijn de stadions in het land nog geopend voor publiek. Toeschouwers moeten wel een coronatoegangsbewijs laten zien.

