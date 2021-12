Christian Eriksen is van plan om zijn voetbalcarrière voort te zetten. De 29-jarige Deen, die afgelopen zomer een hartstilstand kreeg, liet vrijdag zijn contract bij Internazionale ontbinden en kan nu bij elke club tekenen.

"Twee clubs hebben me al gebeld om te vragen hoe het met Christian gaat", zegt Eriksens zaakwaarnemer Martin Schoots zaterdag in een interview met de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport. "Dat was al een paar weken geleden. Laten we kijken wat er in januari gebeurt."

Eriksen kreeg in juni een hartstilstand tijdens het EK-duel tussen Denemarken en Finland (0-1). Hij werd op het veld adequaat behandeld en leeft nu met een defibrillator. Dat apparaat voorkomt fatale hartstilstanden door indien nodig een schok af te geven, zodat het hartritme snel herstelt.

Het is in Italië verboden om met een defibrillator te voetballen, waardoor een vertrek van Eriksen bij Inter onvermijdelijk was. De middenvelder traint al enige tijd weer op het veld, de laatste weken bij zijn oude club Odense BK in Denemarken.

"Christian is fysiek in een goede conditie", aldus Schoots. "Ik ben optimistisch over de kans dat hij weer gaat spelen, want voetballen is zijn passie. Het was duidelijk dat het op deze manier zou eindigen bij Inter, omdat Italië het enige land is waar je niet mag spelen en zelfs niet mag trainen met een defibrillator."

In bijvoorbeeld Nederland is het wel toegestaan om met een defibrillator te voetballen. Bij Ajax doet Daley Blind dat momenteel. Eriksen speelde tussen 2008 en 2013 in Amsterdam, maar een terugkeer bij Ajax lijkt voorlopig niet aan de orde.