Bayern München heeft de eerste seizoenshelft vrijdag in stijl afgesloten met een ruime overwinning op VfL Wolfsburg: 4-0. Robert Lewandowski maakte zijn 43e Bundesliga-treffer van het kalenderjaar en brak daarmee het record van Gerd Müller. In de Serie A boekte Internazionale mede dankzij een doelpunt van Denzel Dumfries een eenvoudige zege op Salernitana: 0-5.

Bayern opende via de 32-jarige Müller al na zeven minuten de score tegen Wolfsburg. De middenvelder, die zijn vierhonderdste Bundesliga-wedstrijd speelde, stond op de goede plek om na een schot van Serge Gnabry in de rebound toe te slaan.

Na de vroege openingstreffer hielden de bezoekers uit Wolfsburg ondanks een duidelijk overwicht van Bayern in de eerste helft stand in de Allianz Arena. Wolfsburg werd via Wout Weghorst zelfs twee keer gevaarlijk, maar de spits stuitte op Manuel Neuer en kreeg bij een lage voorzet zijn voet niet tegen de bal.

In de tweede helft liep de Duitse recordkampioen eenvoudig weg bij de ploeg van trainer Florian Kohfeldt. Müller legde de bal in de 57e minuut op het hoofd van Dayot Upamecano, die in de verre hoek binnenkopte. Twee minuten later tekende Leroy Sané met een fraai afstandsschot voor de 3-0.

Lewandowski zorgde in de slotfase voor het slotakkoord. Op aangeven van Jamal Musiala schoot de Pool op acrobatische wijze zijn 43e Bundesliga-treffer van het kalenderjaar binnen. Daarmee brak de spits het record van Bayern-icoon Müller, die in 1972 in totaal 42 competitiegoals maakte.

Bayern is met 43 punten uit zeventien wedstrijden hard op weg naar de 32e landstitel. De ploeg van Julian Nagelsmann heeft negen punten meer dan nummer twee Borussia Dortmund, dat zaterdag tegen Hertha BSC de laatste wedstrijd voor de winterstop speelt.

Denzel Dumfries was trefzeker namens Internazionale. Foto: Pro Shots

Dumfries maakt tweede Serie A-treffer

In Italië boekten Stefan de Vrij en Denzel Dumfries met koploper Internazionale een eenvoudige zege bij hekkensluiter Salernitana. Beide Oranje-internationals stonden in de basis in het met 0-5-gewonnen duel.

Dumfries verdubbelde na ruim een half uur de voorsprong, nadat Ivan Perisic de score in de openingsfase had geopend. De rechtsback schoot op aangeven van Edin Dzeko via de onderkant van de lat binnen. Het betekende de tweede Serie A-goal van Dumfries, die eerder deze maand op bezoek bij AS Roma zijn eerste treffer maakte.

Na rust voerde Internazionale de score via Alexis Sánchez, Lautaro Martínez en Roberto Gagliardini op tot 0-5. De regerend landskampioen staat na achttien wedstrijden met 43 punten bovenaan in de Italiaanse competitie. Stadgenoot AC Milan, dat zondag tegen Napoli speelt, staat met 39 punten op de tweede plek.

