ADO Den Haag heeft vrijdag in de Keuken Kampioen Divisie mede door een discutabele handsgoal van Samy Bourard met 4-1 gewonnen van NAC Breda. De aanvaller tikte de bal met zijn hand binnen, maar dat zag scheidsrechter Jannick van der Laan over het hoofd. FC Volendam maakte geen fout bij Almere City en gaat daardoor als koploper de winterstop in.

Het moment van Bourard gebeurde in de 59e minuut in het Cars Jeans Stadion. De aanvaller had de bal voor het binnenkoppen nadat NAC-doelman Nick Olij een kopbal van Thomas Verheydt had gekeerd, maar Bourard gebruikte zijn hand om te scoren.

Scheidsrechter Van der Laan had de handsbal niet gezien en kende de treffer toe. De 26-jarige leidsman, die pas drie jaar actief is in het Nederlandse profvoetbal, gaf zelfs nog twee gele kaarten vanwege protesten van de spelers van NAC tegen zijn beslissing.

ADO leidde op dat moment met 3-1. De Hagenaars waren al na elf minuten spelen op voorsprong gekomen via Verheydt, waarna NAC op slag van rust de stand via Thom Haye in evenwicht bracht. De middenvelder had afgelopen dinsdag met twee doelpunten nog een groot aandeel in de bekerstunt tegen FC Utrecht.

Vlak na rust kwam ADO weer op voorsprong. Verheydt mocht aanleggen voor een strafschop nadat Vicente Besuijen tegen de grond was gewerkt. De geblokte spits schoot vanaf 11 meter zijn zestiende doelpunt van het seizoen binnen. Na zijn discutabele treffer maakte Bourard er ook nog 4-1 van in Den Haag.

Door de overwinning mag ADO nog altijd hopen op een snelle terugkeer in de Eredivisie, waaruit het afgelopen seizoen degradeerde. De ploeg van trainer Ruud Brood staat vierde en heeft zeven punten minder dan koploper FC Volendam. Die achterstand is voor een groot deel te wijten aan de zes punten aftrek die ADO kreeg voor de financiële problemen.

Volendam buigt achterstand om in Almere

FC Volendam kende veel moeite met Almere City, maar won desondanks met 2-3 van de nummer negentien van de Keuken Kampioen Divisie. Daardoor gaat de ploeg van trainer Wim Jonk als koploper de winterstop in.

Almere City brak na ruim een half uur spelen verrassend de ban, maar in een tijdsbestek van twintig minuten draaide Volendam de score na rust om. Robert Mühren, Walid Ould-Chikh en Ibrahim El Kadiri scoorden voor Volendam. Voor Mühren was het alweer zijn negentiende goal van het seizoen. De aansluitingstreffer van Lance Duijvestijn in de 78e minuut kwam te laat voor Almere.

FC Emmen blijft in het spoor van FC Volendam door met 0-1 te winnen bij MVV. Jasin Assehnoun maakte het enige doelpunt van de wedstrijd voor de nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie, die vorig seizoen net als ADO en VVV-Venlo degradeerde uit de Eredivisie.

VVV hoeft voorlopig niet aan de promotieplekken te denken na een 2-3-nederlaag tegen FC Oss. De Venlonaren kwamen nog wel op voorsprong in De Koel, maar zagen Oss vervolgens drie keer scoren. Door het verlies staat VVV op een teleurstellende twaalfde plaats. Telstar-Jong PSV eindigde in 0-0.

