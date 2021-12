Xavi vindt het vreemd dat enkele spelers van FC Barcelona het bewierookte positiespel van de club niet onder de knie hebben. Na vier wedstrijden op een rij zonder zege benadrukt de coach opnieuw dat hij tijd nodig heeft om veranderingen door te voeren.

"De spelers moeten de manier van voetballen begrijpen zoals we bij Barcelona willen spelen", zei de trainer van de huidige nummer acht van de Spaanse competitie tijdens een persmoment. "Het is vreemd dat er Barcelona-spelers zijn die het positiespel niet begrijpen."

Sinds de komst van Xavi heeft Barcelona de stijgende lijn nog niet bepaald te pakken. Onder leiding van de opvolger van de ontslagen Ronald Koeman liep 'Barça' voor het eerst in achttien jaar de achtste finales van de Champions League mis. In La Liga heeft de 26-voudig landskampioen al achttien punten minder dan koploper Real Madrid.

"Ik ben hier nu iets langer dan een maand en ik zie dat er dingen moeten veranderen", aldus Xavi. "Dan heb ik het over spelers, maar ook over tactieken, manieren van druk zetten en andere gewoonten. We verdedigen bijvoorbeeld niet zoals bij de vorige coach."

"Neem Frenkie de Jong. Hij moet, net als de andere spelers, het moment leren aanvoelen om de ruimte in te duiken, maar ook merken wanneer het het beste moment is om de bal juist in bezit te houden. Daarom heeft hij hulp nodig om zich te ontwikkelen en die hulp krijgt hij van ons."

Frenkie de Jong krijgt aanwijzingen van Xavi. Frenkie de Jong krijgt aanwijzingen van Xavi. Foto: Getty Images

'Hebben het vermogen om titels te winnen'

Ondanks de ruime achterstand op Real denkt Xavi dat Barcelona dit seizoen nog prijzen kan pakken. "We hebben het vermogen om titels te winnen. We kunnen zelfs niet uitsluiten dat we landskampioen worden, want ik heb vaak genoeg gezien dat een ruime achterstand werd weggewerkt."

De oud-middenvelder heeft niettemin om winterse versterkingen gevraagd bij president Joan Laporta, ondanks de penibele financiële situatie van Barcelona. "Ik heb aan de president overgedragen wat we op de korte termijn nodig hebben", aldus Xavi.

"We hebben vooral versterkingen in de voorhoede nodig. Maar ik besef ook dat we op dit moment in een moeilijke situatie zitten en dat het niet gemakkelijk zal worden om het team te versterken.

Barcelona speelt zaterdag de laatste thuiswedstrijd van het kalenderjaar tegen Elche. Het duel met de nummer zestien van La Liga begint om 18.30 uur.

