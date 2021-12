Serdar Gözübüyük mag vanaf januari internationale topwedstrijden fluiten. De Nederlandse scheidsrechter is door de UEFA vrijdag gepromoveerd naar de elitegroep van het Europese scheidsrechterskorps.

De 36-jarige Gözübüyük behoorde nog tot de tweede categorie, waardoor hij nog nooit op een eindtoernooi floot. Wel had hij al dertien keer de leiding over een Champions League-wedstrijd, waaronder FC Zenit-Chelsea (3-3) van vorige week woensdag.

In de elitegroep neemt Gözübüyük de plaats van Björn Kuipers in. Die zette na het fluiten van de EK-finale tussen Engeland en Italië op Wembley een punt achter zijn scheidsrechtersloopbaan. Danny Makkelie behoort sinds 2017 tot de beste Europese scheidsrechters.

Gözübüyük floot in 2008 zijn eerste wedstrijd in het profvoetbal en is sindsdien uitgegroeid tot een van de beste scheidsrechters van Nederland. Hij leidde tot dusver 76 internationale wedstrijden, voornamelijk in de Europa League (dertig duels).

Sander van der Eijk en Joey Kooij mogen vanaf januari ook internationale wedstrijden fluiten. Zij zijn voor het eerst in hun loopbaan op de internationale lijst van de UEFA geplaatst. Van der Eijk maakte vijf jaar geleden zijn debuut als scheidsrechter in het profvoetbal. Kooij is een jaar langer actief.

Eerder was al bekend dat Bas Nijhuis stopt met het fluiten van internationale wedstrijden. De markante scheidsrechter had de KNVB verzocht hem van de internationale lijst te halen, nadat hij erachter was gekomen dat de UEFA niet blij was met zijn optredens in het televisieprogramma De Oranjezomer.