Steven Berghuis staat zondag voor de wedstrijd die sinds zijn veelbesproken transfer van Feyenoord naar Ajax zijn schaduw al vooruitwierp: De Klassieker. Trainers Arne Slot en Erik ten Hag erkennen de gevoeligheden richting het duel in de lege Kuip, maar roepen tegelijkertijd op tot het gebruik van gezond verstand.

"Nee, om spelers te motiveren ga ik niet over Steven beginnen", zei Feyenoord-trainer Slot vrijdag op zijn persconferentie in de aanloop naar 191e editie van De Klassieker, waarbij voorafgaand alle ogen gericht zijn op de Ajax-aanvaller.

Berghuis was de belangrijkste speler én aanvoerder van Feyenoord toen hij afgelopen zomer naar de Amsterdamse aartsrivaal vertrok. Dat werd hem niet in dank afgenomen door het Feyenoord-publiek, dat zondag wegens de coronamaatregelen niet welkom is in het stadion.

Vooral op sociale media moesten Berghuis en zijn gezin het ontgelden. Een deel van de bedreigers had het specifiek over 19 december, de dag van het duel tussen Feyenoord en Ajax. Berghuis besloot daarom in augustus aangifte te doen.

Berghuis, die zondag ook zijn dertigste verjaardag viert, heeft de terugkeer in De Kuip al zorgvuldig voorbereid met zijn trainer. "Het is al sinds zijn komst naar Ajax aan de orde", aldus Ten Hag. "Al hebben we het er niet continu over. Maar Steven weet hoe hij erin moet staan en wat hij moet doen."

Ten Hag heeft geen moment getwijfeld over het selecteren van Berghuis voor De Klassieker. "Natuurlijk nemen we hem mee. Kom op, waarom zouden we dat niet doen? Bang? Als zijn veiligheid niet gewaarborgd kan worden, moeten we helemaal niet gaan."

Slot: 'Hij doet het hartstikke goed bij Ajax'

Volgens Slot wordt de terugkeer van Berghuis in De Kuip een "moeilijk moment" voor de aanvaller. "Het is toch iets dat veel met een mens doet", zei Slot, die de 33-voudig Oranje-international niet kon overtuigen om bij de Rotterdamse club te blijven.

Berghuis heeft na een korte aanpassingsperiode als aanvallende middenvelder zijn draai gevonden bij Ajax, ziet ook de Feyenoord-trainer. "Hij doet het hartstikke goed bij Ajax. Dat is overigens geen verrassing, want dat heeft hij hier ook gedaan."

"Het is heel leuk om tegen hem en Ajax te spelen. Zo moeten wij het benaderen en dat geldt ook voor de supporters. Ik zou ze willen vragen ons te steunen en niet bezig te zijn met wie er bij de tegenstander op het veld staat", riep hij de fans op om 'verstandig' om te gaan met de situatie.

Feyenoord-Ajax begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler. Beide clubs staan na zestien competitiewedstrijden op 36 punten. Koploper PSV heeft een punt meer.

