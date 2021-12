Christian Eriksen is vrijdag definitief vertrokken bij Internazionale. Het nog 2,5 jaar doorlopende contract van de 29-jarige Deen, die om medische redenen niet mag spelen in Italië, is in goed overleg ontbonden.

"Hoewel Inter en Christian nu uit elkaar gaan, zal onze band nooit verbroken worden", schrijft Internazionale in een verklaring op zijn site. "Christian blijft voor eeuwig onderdeel van onze club en we wensen hem en zijn familie al het goeds voor de toekomst."

Eriksen kreeg afgelopen zomer een hartstilstand tijdens het EK-duel tussen Denemarken en Finland (0-1). Hij werd op het veld adequaat behandeld en leeft nu met een defibrillator. Dat apparaat voorkomt fatale hartstilstanden door indien nodig een schok af te geven, zodat het hartritme snel herstelt.

Het is in Italië verboden om met een defibrillator te voetballen, waardoor een vertrek van Eriksen bij Inter onvermijdelijk was. De middenvelder traint sinds een aantal weken bij zijn oude club Odense BK in Denemarken. Verder is er onzekerheid over zijn sportieve toekomst.

In bijvoorbeeld Nederland is het wel toegestaan om met een defibrillator te spelen. Bij Ajax doet Daley Blind dat momenteel. Ook in de grote Europese competities (Spanje, Engeland, Duitsland en Frankrijk) is het normaal gesproken niet verboden.

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om te bekijken hoe Inter afscheid neemt van Christian Eriksen.

Eriksen kwam tot zestig duels voor Inter

Eriksen verruilde de jeugd van Odense BK in 2008 op zestienjarige leeftijd voor die van Ajax, waar hij twee jaar later in het eerste elftal debuteerde. Na drie kampioenschappen in Amsterdam vertrok de Deen in de zomer van 2013 naar Tottenham Hotspur.

In januari vorig jaar tekende Eriksen bij Inter. De 109-voudig international kwam tot zestig wedstrijden, acht goals en drie assists namens de Italiaanse topclub.