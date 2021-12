Arne Slot beseft dat het zondag heel moeilijk wordt voor Feyenoord om van Ajax te winnen in de Eredivisie. De trainer van de Rotterdammers is wel benieuwd wat zijn ploeg zondag op de mat kan leggen in De Klassieker.

"Niemand is er dit seizoen in geslaagd om er tegen Ajax een gelijkwaardige wedstrijd van te maken. Het is ploegen wel gelukt om punten tegen ze te pakken. Als dat gebeurde, miste Ajax vooral veel grote kansen. Zoals wij woensdag van FC Twente verloren in de beker", zei Slot vrijdag op de persconferentie.

"Ik ben nieuwsgierig of wij er tegen Ajax wel een gelijkwaardige wedstrijd van kunnen maken. Als dat niet lukt en we moeten verdedigen, dan ben ik benieuwd of ons dat lukt. Maar het is niet de intentie om enorm in te zakken zondag."

Slot vindt dat hij zondag het beste Ajax van de afgelopen jaren treft. "Het is aanvallend de sterkste tegenstander tegen wie we gespeeld hebben. Maar wij worden ook steeds beter. Ik ben best blij dat we nu pas tegen Ajax spelen. We hebben een aanloop gehad om ons flink te verbeteren."

Het is nog niet zeker of Slot tegen Ajax een beroep kan doen op Gernot Trauner. De verdediger viel woensdag tegen Twente geblesseerd uit. "Het zal moeten blijken of hij kan spelen. Hij trainde vandaag binnen en gaat morgen met de groep naar buiten. Het is een race tegen de klok."

Feyenoord-Ajax begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler. Beide clubs hebben 36 punten na zestien competitiewedstrijden. Koploper PSV heeft één punt meer.

