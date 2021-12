Sparta Rotterdam heeft vrijdag Gerard Nijkamp aangesteld als technisch directeur. Hij is de opvolger van de onlangs met ruzie vertrokken Henk van Stee.

De 51-jarige Nijkamp tekent voor 2,5 jaar bij Sparta. Doordat de club in degradatiegevaar verkeert, kan de nieuwe technisch directeur zich de komende maand direct laten gelden op de transfermarkt.

"Natuurlijk is handhaving in de Eredivisie het allerbelangrijkste. We gaan er met elkaar aan werken om de selectie in de winterstop te versterken", zegt Nijkamp op de website van Sparta.

Eerder werkte Nijkamp bij PEC Zwolle in dezelfde functie. De voormalige amateurvoetballer werkte ook bij de KNVB en twee clubs in Qatar en was de afgelopen 2,5 jaar actief bij het Amerikaanse FC Cincinnati.

"Na mijn vertrek uit Amerika heb ik bewust de tijd genomen om mijzelf te oriënteren op mijn volgende stap", vertelt de bestuurder. "In de afgelopen dagen is het contact met Sparta intensief geweest en werd voor mij de uitdaging om deel uit te gaan maken van deze mooie club zeer interessant."

"Sparta is in mijn beleving een unieke club met een mooie identiteit, in een interessant verzorgingsgebied. Wat mij ook enorm aanspreekt, is de jeugdopleiding. Sparta heeft in het verleden bewezen in staat te zijn spelers vanuit de jeugdopleiding door te laten stromen."

Algemeen directeur Manfred Laros van Sparta. Foto: Pro Shots

'Ideeën van Nijkamp sluiten aan op cultuur van Sparta'

Nijkamps voorganger Van Stee vertrok anderhalve week geleden na drie jaar bij Sparta. Hij leefde in onmin met algemeen directeur Manfred Laros.

"We zijn direct op zoek gegaan naar een nieuwe invulling van de functie van technisch directeur", vertelt Laros. "Nijkamp stond vanaf het begin direct op onze shortlist en uit gesprekken die wij hebben gevoerd met zowel Gerard zelf als met andere betrokkenen uit het betaald voetbal werden wij bevestigd in onze keuze."

"Zijn ervaring en ideeën sluiten aan bij de cultuur van Sparta Rotterdam en met zijn nationale en internationale scoutingsnetwerk is hij een zeer welkome aanvulling. De eerste prioriteit is om in de komende transferwindow de selectie te versterken", aldus de algemeen directeur.

Voor de winterstop staan er voor Sparta nog twee duels op het programma: zaterdag thuis tegen Vitesse (18.45 uur) en donderdag thuis tegen RKC Waalwijk. De Rotterdammers staan zeventiende in de Eredivisie, met één punt achterstand op nummer zestien Fortuna Sittard.

