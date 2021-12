Een tweejaarlijks WK en EK zullen volgens de UEFA forse negatieve financiële gevolgen hebben. Maandag praat de FIFA over het plan om grote toernooien frequenter te organiseren.

De UEFA presenteerde vrijdag een studie, die het door het onafhankelijke bedrijf Oliver & Ohlbaum heeft laten uitvoeren. Daarin wordt geschetst wat de financiële gevolgen voor Europese bonden en competities zijn als er jaarlijks een WK of EK jaarlijks gehouden wordt.

De UEFA spreekt van een "alarmerend rapport" en maakt zich "ernstige zorgen over de duurzaamheid" van het Europese voetbal. In een periode van vier jaar zouden de nationale bonden in Europa gezamenlijk 2,5 tot 3 miljard euro aan inkomsten kunnen mislopen.

Er zijn verschillende oorzaken van dat voorspelde inkomstenverlies. Door elk jaar een WK of EK te laten spelen, zullen andere competities als de Nations League en ook clubcompetities minder interessant worden en zullen de televisierechten ervan minder opleveren. Daarnaast benadrukt de UEFA dat een WK ook minder oplevert als het elke twee jaar wordt gespeeld en minder exclusief wordt.

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin is fel tegenstander van een tweejaarlijks WK. UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin is fel tegenstander van een tweejaarlijks WK. Foto: AFP

Ook vrouwenvoetbal niet gebaat bij tweejaarlijks WK

Europa en Zuid-Amerika zijn al langer tegenstander van de uitbreiding. Andere continenten zijn juist voorstander. Veel kleinere voetballanden zien hun kans op WK-deelname en daarmee extra inkomsten toenemen. De Afrikaanse landen schaarden zich recent unaniem achter het plan voor een tweejaarlijks WK.

De UEFA wijst er juist op dat landen die zich niet weten te kwalificeren voor een WK, minder kwalificatieduels zullen spelen dan in de huidige situatie en daardoor veel inkomsten mislopen.

Ook het vrouwenvoetbal is volgens het onderzoek niet gebaat bij een tweejaarlijks WK en EK. De exclusiviteit van het toernooi op de speelkalender is dan niet meer gegarandeerd, waardoor de evenementen veel minder publiek en tv-kijkers zullen trekken.

FIFA-voorzitter Gianni Infantino krijgt in onder meer Afrika veel steun voor zijn plan. FIFA-voorzitter Gianni Infantino krijgt in onder meer Afrika veel steun voor zijn plan. Foto: Getty

'Spelers zullen fysiek en mentaal uitgeput raken'

Ook voor de spelers is de uitbreiding ongunstig, betoogt de UEFA. "De beste spelers, die toch al de drukste schema's hebben, zullen alleen maar meer wedstrijden spelen, terwijl de overige spelers minder wedstrijden krijgen."

"Grote toernooien hebben een grote belasting op voetballers en kunnen niet elk jaar gespeeld worden. Spelers zullen fysiek en mentaal uitgeput worden", waarschuwt de UEFA.

Maandag zullen de 211 lidstaten van de FIFA het plan van voorzitter Gianni Infantino voor een tweejaarlijks WK bespreken tijdens een digitale bijeenkomst.