Het Nederlands elftal opent op 3 juni de Nations League met een uitwedstrijd tegen België. Oranje sluit de groepsfase van het toernooi op 25 september in eigen land ook af met een ontmoeting met de huidige nummer één van de wereldranglijst.

Het Nederlands elftal werd donderdag tijdens een loting gekoppeld aan België, Polen en Wales. Het speelschema werd vrijdagochtend bekendgemaakt.

Vier van de zes groepsduels worden in juni afgewerkt. De laatste twee wedstrijden staan in september op het programma. De winnaars van de vier poules uit de hoogste divisie van de Nations League strijden in de zomer van van 2023 om de eindzege.

Het worden de 128e en 129e 'Derby der Lage Landen' tussen Oranje en de 'Rode Duivels'. Daarmee is België de tegenstander waar Nederland veruit het vaakst tegen speelde. Duitsland is de nummer twee met 44 wedstrijden tegen Oranje.

Speelschema Oranje in Nations League 3 juni: België-Nederland

6 juni: Wales-Nederland

10 juni: Nederland-Polen

13 juni: Nederland-Wales

22 september: Polen-Nederland

25 september: Nederland-België

Nederland won alle voorgaande duels met Wales

Nederland won 55 keer van België en speelde 31 keer gelijk. 41 maal trokken de Belgen aan het langste eind. De laatste zege van Oranje dateert alweer van 1997, toen het in een WK-kwalificatieduel 3-1 werd dankzij treffers van Jaap Stam, Patrick Kluivert en Dennis Bergkamp.

Nederland speelde zeventien keer eerder tegen Polen (acht zeges, zes keer gelijkspel en drie nederlagen) en won alle acht voorgaande ontmoetingen met Wales.

Bondscoach Louis van Gaal vertelde donderdagavond na de loting al dat hij de wedstrijden in de Nations League ook ziet als voorbereiding voor het WK, dat op 21 november in Qatar van start gaat. De bondscoach kan pas vanaf 14 november over zijn spelers beschikken. Daarvoor komen al zijn internationals nog in actie voor hun clubs.

Omdat er zo kort voor het WK geen oefenduels zijn, wil Van Gaal zijn spelers in de Nations League al laten wennen aan een 5-3-2-systeem. Dat is volgens hem nog steeds de beste speelwijze om aan het WK te beginnen. Oranje komt in maart weer bijeen voor twee oefenduels. Een van de tegenstanders is dan waarschijnlijk Duitsland.