In Engeland wordt er serieus rekening mee gehouden dat de Premier League rond de feestdagen moet worden stilgelegd. Doordat de omikronvariant van het coronavirus snel om zich heen grijpt, zijn in een week tijd al negen wedstrijden zijn afgelast.

Diverse clubs hebben hun trainingscomplex enkele dagen moeten sluiten, nadat besmettingen bij spelers en stafleden werden vastgesteld. In oktober werd bekend dat 81 procent van de spelers minimaal één prik heeft gehad, het aantal spelers dat volledig gevaccineerd is lag toen op 68 procent.

"Het percentage ongevaccineerde spelers is veel te hoog", vindt Southampton-manager Ralph Hasenhüttl. Zijn ploeg kan komend weekend niet tegen Brentford spelen, omdat die club dertien coronagevallen heeft.

"Bij mijn club is de vaccinatiegraad bijna 100 procent. Ik voel me daardoor veilig in mijn werkomgeving", zei de coach van Southampton. "Ik weet niet of de lage vaccinatiegraad de oorzaak is van de vele besmettingen. Maar ik ben blij dat we bij onze club bijna iedereen hebben kunnen overtuigen om zich te laten inenten."

In Engeland is de meer besmettelijke omikronvariant al een stuk meer verspreid dan in Nederland. Toch zijn de stadions in het land nog geopend voor publiek. Toeschouwers moeten wel een coronatoegangsbewijs laten zien.

Chelsea miste donderdag bij het 1-1-gelijkspel tegen Everton Romelu Lukaku, Timo Werner, Mateo Kovacic, Ben Chilwell en Callum Hudson-Odoi wegens corona, terwijl de tegenstander ook diverse spelers niet kon opstellen. Foto: EPA

'Het halve elftal van Everton kende ik niet eens'

Liverpool-manager Jürgen Klopp hoorde donderdag vlak voor de wedstrijd tegen Newcastle (3-1-zege) dat hij vanwege corona niet kon beschikken over Virgil van Dijk, Fabinho en Curtis Jones. "Ik heb nooit eerder meegemaakt dat op de wedstrijddag ineens drie spelers wegvielen", zei de Duitse manager tegen BBC.

"Het is erg lastig, niemand weet wat de situatie morgen zal zijn", aldus Klopp. "Maar we zullen blijven trainen totdat iemand ons vertelt dat het niet langer kan."

Klopp vreest dat het stilleggen van de Premier League een reële optie is. "Ik zag de opstelling van Everton vandaag... Ze missen zo veel spelers, ik kende de helft van het elftal niet. Wij spelen op 26 en op 28 december, maar als we dan maar dertien spelers beschikbaar hebben, is dat onmogelijk. We moeten een oplossing zoeken."

Een fan van Liverpool toont zijn coronatoegangsbewijs voor de wedstrijd tegen Newcastle United van donderdag. Fans zijn nog steeds welkom in de stadions, ondanks de oplopende coronacijfers. Een fan van Liverpool toont zijn coronatoegangsbewijs voor de wedstrijd tegen Newcastle United van donderdag. Fans zijn nog steeds welkom in de stadions, ondanks de oplopende coronacijfers. Foto: Reuters

Brentford-coach stelt week pauze voor

Maandag werd bekend dat er bij de wekelijkse testronde in de Premier League een recordaantal van 42 positieve tests was onder 3.800 spelers en stafleden. Sindsdien zijn er opnieuw diverse spelers besmet geraakt.

Brentford-coach Thomas Frank riep al op tot het tijdelijk stilleggen van de Premier League wegens de vele besmettingen bij zijn ploeg en andere clubs. "Het aantal besmettingen schiet door het dak."

"Als we allemaal een week thuisblijven, dan geeft ons dat de kans om het virus te stoppen. Dan kunnen we daarna hopelijk met een schone lei weer beginnen", stelde Frank voor.

Uitgestelde Premier League-duels wegens corona 12 december: Tottenham-Brighton

14 december: Manchester United-Brentford

15 december: Burnley-Watford

16 december: Tottenham-Leicester

18 december: Manchester United-Brighton

18 december: Southampton-Brentford

18 december: Watford-Crystal Palace

18 december: West Ham-Norwich

19 december: Everton-Leicester

'Lucratieve tv-contracten belangrijker dan gezondheid spelers'

De Premier League weigert vooralsnog de competitie stil te leggen en bekijkt de situatie per wedstrijd. Volgens Leicester City-coach Brendan Rodgers spelen de televisiecontracten daarbij een belangrijke rol.

Leicester mist negen spelers vanwege het virus. Toch werd een verzoek om de wedstrijd tegen Tottenham uit te stellen aanvankelijk afgewezen. De Premier League gaf later toch gehoor aan die oproep toen Leicester aantoonde dat het over onvoldoende spelers beschikte.

"Ik ben er vrij zeker van dat de lucratieve tv-contracten belangrijker gevonden worden dan de gezondheid van de spelers", zei Rodgers. "Wij als trainers en spelers willen graag spelen, maar gezondheid is de eerste prioriteit. Bovendien krijg je als tv-zender een beter product wanneer alle spelers gezond en fit zijn."