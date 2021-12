Bondscoach Roberto Martínez van België kijkt uit naar de twee duels met Oranje in de Nations League. Bij de loting werd Oranje donderdag verder gekoppeld aan Polen en Wales in Divisie A van de het landentoernooi.

"De wedstrijden tegen Nederland worden geweldige derby's en zijn mooie kansen om het WK in Qatar voor te bereiden", reageerde Martínez donderdag.

De Spaanse bondscoach van België speelde in vriendschappelijk duels tweemaal gelijk tegen Oranje. "In beide wedstrijden voelde ik meteen het belang van een duel met Nederland, ook al waren het oefenwedstrijden", zei Martinez.

Zowel in 2016 als 2018 eindigde een vriendschappelijk duel tussen Nederland en België in 1-1. Beide landen speelden liefst 127 keer tegen elkaar.

"Dat we Nederland nu officieel treffen is heel fijn voor de fans. Ook ik kijk er geweldig naar uit. We kennen allemaal de ervaring van Louis van Gaal, de Nederlandse bondscoach. Het worden interessante wedstrijden", zei Martínez.

Poule-indeling Nations League Groep 1: Frankrijk, Denemarken, Kroatië en Oostenrijk

Groep 2: Spanje, Portugal, Zwitserland en Tsjechië

Groep 3: Italië, Duitsland, Engeland en Hongarije

Groep 4: België, Nederland, Polen en Wales

Martínez ziet Nations League als voorbereiding op WK

België stond in oktober nog in de final four van de afgelopen editie van de Nations League. Daarin verloor het in de halve finale met 3-2 van latere winnaar Frankrijk.

De eerste vier duels in de groepsfase van de Nations League worden in juni afgewerkt, de laatste twee in september. De vier poulewinnaars plaatsen zich voor de eindronde die in de zomer van 2023 wordt afgewerkt.

In november volgend jaar staat eerst nog het WK in Qatar op het programma "We willen ons in de Nations League voorbereiden op het WK", zei Martínez. "Maar we willen ook de poule winnen."