Het Nederlands getinte VfL Wolfsburg heeft zich donderdag verzekerd van een plek in de knock-outfase van de Champions League voor vrouwen. De Duitse ploeg rekende op overtuigende wijze af met directe concurrent Chelsea: 4-0.

De Duitse speelsters Svenja Huth en Tabea Wassmuth eisten de hoofdrollen voor zich op in het duel, waarvan de ploeg van de Nederlandse trainer Tommy Stroot op voorhand wist dat het gewonnen moest worden om na de winterstop in Europa actief te blijven.

In het thuisduel met de finalist van vorig seizoen nam Huth de Duitse ploeg bij de hand met twee goals voor rust. In de tweede helft nam Wassmuth de andere twee treffers voor de tweevoudig winnaar van de Champions League voor haar rekening.

Dominique Janssen, Jill Roord en Shanice van de Sanden begonnen in de basis bij Wolfsburg, maar de Oranje-internationals konden geen directe bijlage leveren met een doelpunt of assist. Lynn Wilms (Wolfsburg) en Aniek Nouwen (Chelsea) vielen in de slotfase in.

Bij de andere wedstrijd in poule A won Juventus eenvoudig van Servette Genéve (4-0), waardoor Chelsea naast een ticket voor de knock-outfase grijpt. Wolfsburg, Juventus en Chelsea hebben allen elf punten, maar Wolfsburg en Juventus hebben een beter onderling doelsaldo ten opzichte van de club uit Londen.

In de andere drie poules plaatsten Paris Saint-Germain, Real Madrid, FC Barcelona, Arsenal, Olympique Lyon en Bayern München zich voor de kwartfinales.