Liverpool heeft donderdagavond geen fout gemaakt in de strijd om de titel in de Premier League. Zonder Virgil van Dijk, die door een positieve coronatest niet in actie kon komen, won de ploeg van manager Jürgen Klopp met 3-1 van laagvlieger Newcastle United. Hakim Ziyech beet zich met Chelsea stuk op Everton: 1-1.

Heel even leek er een stunt in de maak bij Liverpool-Newcastle United, want de bezoekers kwamen al na zeven minuten op voorsprong. Doelman Alisson stond aan de grond genageld bij een op het oog niet onhoudbaar afstandsschot van Jonjo Shelvey.

In een tijdsbestek van vier minuten gaf Liverpool een passend antwoord. Diogo Jota zag zijn eerste poging van dichtbij gestopt worden door doelman Martin Dúbravka, maar schoot in de rebound alsnog raak. Tijdens die aanval lag Isaac Hayden met een hoofdblessure in het strafschopgebied, maar scheidsrechter Mike Dean liet doorspelen.

Vlak na de gelijkmaker kwam Liverpool op voorsprong voor eigen publiek. Sadio Mané stuitte nog op Dúbravka, maar in de rebound schoot Mohamed Salah feilloos raak. De Egyptenaar voert met vijftien doelpunten de topscorerslijst in de Premier League riant aan. Trent Alexander-Arnold bepaalde de eindstand in de 87e minuut op 3-1 met een verwoestende uithaal van afstand.

Van Dijk ontbrak net als Fabinho en Curtis Jones in de selectie van Liverpool. Het drietal is positief getest op het coronavirus en zit in quarantaine. Meerdere Premier League-clubs kampen met coronabesmettingen. Zo ook Leicester City, dat veel spelers mist en de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur van donderdagavond afgelast zag worden.

Door de zege op degradatiekandidaat Newcastle United verkleinde Liverpool het gat met koploper Manchester City weer naar één punt. De 'Citizens' wonnen deze week met liefst 7-0 van Leeds United.

Jonjo Shelvey opende in de zevende minuut verrassend de score op Anfield, maar het was niet voldoende voor Newcastle United. Jonjo Shelvey opende in de zevende minuut verrassend de score op Anfield, maar het was niet voldoende voor Newcastle United. Foto: Getty Images

Ziyech en Chelsea morsen punten in titelstrijd

Chelsea kon het voorbeeld van Manchester City en Liverpool niet volgen en speelde met 1-1 gelijk tegen Everton. 'The Blues' staan nog stevig op de derde plek, maar de achterstand op Liverpool is opgelopen tot drie punten.

In de eerste helft kreeg Chelsea al diverse kansen op de openingstreffer, maar die viel pas twintig minuten voor tijd. Mason Mount brak na een pass van Reece James door aan de rechterkant van het strafschopgebied en liet doelman Jordan Pickford kansloos.

Heel lang kon Chelsea niet van die voorsprong genieten, want vier minuten later stond het al gelijk. Een indraaiende vrije trap van Anthony Gordon werd bij de tweede paal binnengeprikt door Jarrad Branthwaite, waardoor het geplaagde Everton een punt uit het vuur sleepte op Stamford Bridge.

Ziyech deed de hele wedstrijd mee bij Chelsea. Het is de derde keer dit seizoen dat de oud-Ajacied, die bij vlagen een goede indruk maakte, de negentig minuten volmaakt in een Premier League-wedstrijd.

Net als Liverpool werd Chelsea getroffen door een reeks besmettingen. Romelu Lukaku, Timo Werner, Callum Hudson-Odoi en Mateo Kovacic testten positief en waren niet inzetbaar.

Hakim Ziyech maakte een goede indruk bij Chelsea, dat desondanks twee punten verspeelde tegen Everton. Hakim Ziyech maakte een goede indruk bij Chelsea, dat desondanks twee punten verspeelde tegen Everton. Foto: Getty Images

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League