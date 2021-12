Bondscoach Louis van Gaal ziet de Nations League als een uitstekend voorbereidingstoernooi op het WK in Qatar. Oranje werd donderdag bij de loting in Montreux ingedeeld in een groep met België, Polen en Wales.

"De Nations League is de beste competitie die er is, omdat het is opgedeeld in divisies", aldus Van Gaal donderdag bij een persmoment kort na de loting. "We hoeven in de Nations League niet tegen Jut en Jul-landen te spelen, alleen tegen toplanden en dan kunnen we onszelf meten. De EK- en WK-kwalificatie zouden ook zo opgebouwd moeten worden. Het schiet niet op om tegen een land als Gibraltar te spelen."

Het kan Van Gaal qua tegenstand niet sterk genoeg zijn in de aanloop naar het WK. Het liefst zou hij in maart zelfs tegen een land uit Zuid-Amerika oefenen, maar dat lijkt onhaalbaar.

"Ik wil tegen verschillende voetbalculturen spelen. Een Zuid-Amerikaans land is heel anders dan Engeland, Duitsland of Spanje. De KNVB is ermee bezig, maar de FIFA doet moeilijk. En door de coronapandemie is het lastig. Ik denk niet dat het gaat lukken."

Met België als tegenstander in de Nations League is Van Gaal tevreden. "Ik vind België fantastisch, een kwalitatief sterk team en dus een goede graadmeter. Het liefst had ik in de poule gezeten met Duitsland, Engeland en Italië, want op het WK willen we zolang mogelijk meedoen en dan kom je dat soort landen tegen."

In 2012 stond Louis van Gaal al met Oranje tegenover België. Destijds werd met 4-2 verloren in Brussel. In 2012 stond Louis van Gaal al met Oranje tegenover België. Destijds werd met 4-2 verloren in Brussel. Foto: Pro Shots

'Ik noem het voortaan 1-3-4-3'

De groepsfase van de Nations League wordt in juni en september afgewerkt. Van Gaal wil winnen, maar vindt het belangrijker dat Oranje in die periode het 5-3-2-systeem implementeert, al spreekt hij liever over een andere formatie.

"Ik noem het voortaan 1-3-4-3, want dat klinkt wat aanvallender. En met Louis van Gaal speel speel je bijna altijd aanvallender dan andere teams. Als we dat systeem snel goed uitvoeren, dan kunnen we gaan winnen. Maar als je mij vraagt: wat is belangrijker, de Nations League of het WK? Dan zeg ik het WK."

Van Gaal sluit niet uit dat Oranje wereldkampioen wordt in Qatar. "Het is een droom. Er zijn landen die misschien meer kwaliteit hebben, maar ik geloof in het beste team. Daarom hebben we kansen."

In dat team lijkt geen plaats meer voor vleugelspelers. "Ik blijf zeggen: de vleugels zijn niet sterk bezet. Dat Steven Berghuis nu bij Ajax op 'tien' speelt is voor Oranje geen goede zaak. Op links zijn we beter bezet, maar het gaat om het hoogste niveau. Serge Gnabry van Bayern München, dat is een vleugelspeler die Nederlands had moeten zijn."