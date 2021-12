Virgil van Dijk mist donderdagavond het competitieduel van Liverpool met Newcastle United door een positieve coronatest. De aanvoerder van Oranje is een van de vele spelers in de Premier League die het slachtoffer zijn geworden van een uitbraak.

Liverpool meldt donderdagavond dat Van Dijk net als Fabinho en Curtis Jones "vermoedelijk" besmet is met het coronavirus en niet kan spelen. 'The Reds' houden in de verklaring een slag om de arm, waarschijnlijk om een vals-positieve uitslag niet uit te sluiten.

De andere spelers en stafleden van Liverpool zijn opnieuw getest, maar er kwamen niet nog meer coronagevallen naar boven. Liverpool is niet de enige Premier League-club die wordt geteisterd door coronabesmettingen. Leicester City-Tottenham Hotspur van donderdagavond werd zelfs afgelast vanwege een uitbraak bij de thuisploeg.

Later besloot de Premier League nog meer wedstrijden uit te stellen vanwege de vele besmettingen bij clubs. Ook de uitwedstrijd van Leicester City tegen Everton van zondag gaat niet door.

Datzelfde geldt voor Manchester United-Brighton & Hove Albion, Southampton-Brentford, Watford-Crystal Palace en West Ham United-Norwich City, die allemaal voor zaterdag gepland stonden.

Naast Liverpool-Newcastle United staat er met Chelsea-Everton donderdagavond nog een wedstrijd in de Premier League op het programma. Manchester City won deze week eenvoudig van Leeds United (7-0) en gaat aan kop in Engeland.

