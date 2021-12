Louis van Gaal herstelt voorspoedig van de breuk in zijn heup, die hij opliep door een val met de fiets in de aanloop naar de cruciale interland van het Nederlands elftal tegen Noorwegen van afgelopen maand. De zeventigjarige bondscoach zit niet meer in een rolstoel en loopt pijnvrij rond.

"Het gaat heel goed", vertelde Van Gaal donderdag op een persmoment van Oranje na de loting voor de Nations League. "De hersteltijd wordt geschat op zes tot acht weken. We zijn nu vier weken ver en ik loop weer normaal. Het is niet zo dat alles top is op dit moment, maar ik kan me goed voortbewegen."

Van Gaal had in de dagen na zijn val veel pijn. Zittend in een rolstoel zag hij vanuit een skybox in De Kuip Oranje met 2-0 winnen van Noorwegen, waardoor plaatsing voor het WK in Qatar een feit was. Het leek er toen al op dat een operatie niet noodzakelijk was, wat uiteindelijk ook het geval bleek.

"De breuk in het botje is hersteld, het is tijd om weer te lopen", aldus Van Gaal. "Ik loop ook alweer trappen op. Zonder pijn."

Louis van Gaal tijdens de interland van Oranje tegen Noorwegen. Louis van Gaal tijdens de interland van Oranje tegen Noorwegen. Foto: ANP

Volgende interlands Oranje pas in maart

Van Gaal heeft nog even de tijd om te herstellen, want de volgende interlands van Oranje zijn pas in maart. Nederland wacht dan twee oefenwedstrijden, waarna het in juni en september Nations League-wedstrijden speelt tegen België, Wales en Polen. De tegenstanders voor de oefenwedstrijden in maart zijn nog niet bekend.

In de aanloop naar het WK, dat op 21 november van start gaat, heeft Oranje maar één week voorbereidingstijd. Er is in die periode geen ruimte voor een oefenduel en dus speelt Nederland in september 2022 al de laatste wedstrijd voor het WK.