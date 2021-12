NEC heeft donderdagavond ten koste van SC Cambuur de achtste finales van de TOTO KNVB Beker bereikt. De Nijmegenaren waren door een sterke eerste helft met 1-2 te sterk in Leeuwarden, waar beide Eredivisionisten met een B-elftal verschenen.

Na iets meer dan een minuut konden de spelers van NEC het eerste doelpunt al vieren, al kwam de 0-1 met het nodige fortuin tot stand. Maxim Gullit probeerde een schot van Ole Romeny na een corner weg te werken, maar raakte de bal volledig verkeerd en passeerde zijn eigen doelman.

Vlak voor rust vergrootte NEC de voorsprong via Dirk Proper, die raak schoot na een fraaie assist van Magnus Mattsson. In de tweede helft nam Cambuur het initiatief en dat leidde in de 55e minuut al tot de aansluitingstreffer. Sam Hendriks kreeg de bal aan de rand van het strafschopgebied in kansrijke positie en schoot feilloos raak.

Tien minuten later was Hendriks ook dicht bij de gelijkmaker, maar NEC-doelman Danny Vukovic was alert. Aan de andere kant verzuimde Mattsson de wedstrijd in het slot te gooien (naast in kansrijke positie), maar het kwam NEC niet duur te staan.

Cambuur leed pas de tweede nederlaag in de afgelopen acht officiële wedstrijden, waarvan er zes werden gewonnen. NEC, dat eind november in de Eredivisie nog met 2-3 van de Friezen verloor, won weer eens na drie nederlagen op rij.

Later op de avond staan er met Achilles Veen-DVS'33 en sc Heerenveen-De Treffers nog twee bekerwedstrijden op het programma.

