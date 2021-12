Het Nederlands elftal neemt het bij de derde editie van de Nations League op tegen België, Polen en Wales, zo heeft de loting in het Zwitserse Montreux donderdag uitgewezen.

Oranje was ingedeeld in pot 2 en ontliep zo Portugal, Duitsland en Denemarken. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal, die zich dit najaar voor het WK 2022 in Qatar plaatste, had uit pot 1 ook Frankrijk, Spanje of Italië kunnen loten. In pot 3 zaten naast Polen ook Engeland, Zwitserland en Kroatië.

Het is de eerste keer sinds oktober 2018 dat Nederland een interland tegen België speelt. De vriendschappelijke ontmoeting eindigde toen in 1-1. De laatste keer dat de 'Derby der lage Landen' op een officieel toernooi werd gespeeld, was op het WK 1998 (0-0). De laatste overwinning van Oranje op België dateert uit 1997. Daarna volgden acht onderlinge duels, waarvan er zes in een gelijkspel eindigden.

Ook Polen is geen onbekende voor Oranje, want het Oost-Europese land van topspits Robert Lewandowski zat bij de vorige editie van de Nations League ook al in een poule met het Nederlands elftal. Nederland eindigde toen als tweede achter Italië.

De komende editie van de Nations League wordt volgend jaar afgewerkt van 2 juni tot en met 14 juni (vier speelrondes) en van 22 september tot en met 27 september (twee speelrondes). Het toernooi, enkele jaren geleden geïntroduceerd door de UEFA om de oefenduels te vervangen, geldt voor veel landen als voorbereiding op het WK van eind volgend jaar.

Poule-indeling Nations League Groep 1: Frankrijk, Denemarken, Kroatië en Oostenrijk

Groep 2: Spanje, Portugal, Zwitserland en Tsjechië

Groep 3: Italië, Duitsland, Engeland en Hongarije

Groep 4: België, Nederland, Polen en Wales

Poulewinnaars plaatsen zich voor finaleronde

In divisie A zitten in totaal zestien landen, die zijn onderverdeeld in vier poules van vier. De vier poulewinnaars plaatsen zich voor de finaleronde die in de zomer van 2023 in een van de deelnemende landen wordt afgewerkt. De nummers vier van de poules degraderen naar de B-divisie.

Een goede eindklassering in de Nations League kan bij een mislukte kwalificatiereeks een ontsnappingsroute zijn voor Oranje richting het EK van 2024 in Duitsland, maar bij het landentoernooi zijn geen rechtstreekse EK-tickets te verdienen.

De eerste editie van de Nations League werd in juni 2019 gewonnen door Portugal, dat het Nederlands elftal in de finale versloeg. Frankrijk won in oktober dit jaar de tweede editie en lijkt het met de loting het beste te hebben getroffen.