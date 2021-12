Ajax moet het zondag in De Klassieker in De Kuip tegen Feyenoord waarschijnlijk opnieuw stellen zonder Mazraoui. De rechtsback viel ruim een week geleden uit in de Champions League-wedstrijd tegen Sporting CP en is nog altijd niet hersteld.

"Ik heb ernstige twijfels of Mazraoui het gaat halen. Het is eerder niet dan wel", zei trainer Erik ten Hag donderdag op zijn vooruitblikkende persconferentie in de Johan Cruijff ArenA. De vervanger van Mazraoui is waarschijnlijk Devyne Rensch, al maakte de jonge verdediger de laatste weken een wisselende indruk.

"Ik zag bij Rensch verbetering tegen Besiktas, Sporting CP en Willen II, maar vorige week tegen AZ niet. Zo gaat dat met jonge spelers. Vorig jaar was hij onbevangen en ging het heel snel. Nu is het even wat minder."

Het gaat niet alleen met Rensch minder, de laatste weken kwakkelt heel Ajax. Na de 1-2-nederlaag zondag tegen AZ was Ten Hag al hard voor zijn ploeg en dat was hij donderdag op de persconferentie opnieuw.

"Ik was boos omdat de spelers de discipline niet konden opbrengen en afspraken niet nakwamen. Het ontbrak aan wilskracht. En niet bij een speler, maar bij meerdere spelers. Dat is Ajax-onwaardig en daar zijn we deze week mee aan de slag. De spelers waren zelfkritisch. Het moet anders tegen Feyenoord."

'Steven weet wat hij moet doen'

Een van die spelers was Steven Berghuis, die zondag terugkeert in De Kuip na zijn spraakmakende transfer afgelopen zomer van Feyenoord naar Ajax.

"We hebben dit seizoen al vaker over de wedstrijd tegen Feyenoord gesproken", zei Ten Hag. "Steven weet wat hij moet doen. Of het voor hem en heel Ajax een voordeel is dat er geen publiek welkom is in De Kuip? Dat weet ik niet, het is maar net hoe je met die rivaliteit omgaat. We kunnen daar ook kracht uithalen."

Feyenoord-Ajax begint zondag om 14.30 uur in De Kuip en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler. Beide clubs hebben een achterstand van één punt op PSV, dat diezelfde dag op bezoek gaat bij RKC Waalwijk.