Voor Youri Regeer, Amourricho van Axel Dongen en Kristian Hlynsson kwam er woensdag in het KNVB-bekerduel met Barendrecht (4-0) een droom uit met hun debuut in de hoofdmacht van Ajax. De drie talenten gaan hun shirt laten inlijsten en thuis een mooie plek geven.

Voor de zeventienjarige IJslander Hlynsson was zijn debuut het meest gedenkwaardig. Hij schoot kort voor tijd een zelf verdiende strafschop fraai in de kruising en tekende daarmee voor de vierde Amsterdamse treffer.

"Ik denk dat mijn shirt naast mijn bed komt te hangen", zei de jonge middenvelder tegen Ajax TV. Hlynsson kwam in een lange lijst scorende Ajax-debutanten, waarin hij gezelschap heeft van onder anderen Johan Cruijff, Marco van Basten, Patrick Kluivert en Frank Rijkaard.

De achttienjarige Regeer, die als rechtsback inviel, was eerder in het duel eveneens dicht bij een treffer. "Scoren hoort eigenlijk bij je debuut, zeggen ze bij Ajax. Helaas was het net niet zo. Maar ik ben heel blij met mijn debuut en denk dat ik het prima heb ingevuld."

Ook Regeer gaat zijn debuutshirt inlijsten. "Hij komt boven mijn bed, denk ik. Naast mijn WK-shirt, dat is ook een hele mooie herinnering." Regeer strandde in 2019 met Oranje onder 17 in de halve finales van het WK in Brazilië.

Uitslagen KNVB-bekerduels van woensdag Vitesse-Sparta Rotterdam: 2-1

AZ-Heracles Almelo: 4-1

Harkemase Boys-RKC Waalwijk: 0-5

FC Twente-Feyenoord: 2-1 (na verlenging)

Excelsior-FC Groningen: 2-4 (na verlenging)

Go Ahead Eagles-Roda JC: 2-0

Ajax-Barendrecht 4-0

PSV-Fortuna Sittard 2-0

Van Axel Dongen ziet droom uitkomen met debuut

Bij de zeventienjarige Van Axel Dongen krijgt zijn debuutshirt een nog prominentere plaats. "Ik ga het in de woonkamer hangen, zodat iedereen het kan zien."

De vleugelspits keek tevreden terug op zijn debuut tegen de ploeg uit de Derde Divisie. "Ik heb laten zien dat ik sterk ben in de een-tegen-eenduels en dat ik veel dreiging heb. Dat is wat ik wilde laten zien vandaag."

"Ik heb hier negen jaar lang naartoe gewerkt", zei Van Axel Dongen over zijn debuut. "Ik ben heel blij dat de droom eindelijk uitkomt."

Door de overwinning op Barendrecht plaatste Ajax zich voor de achtste finales van het bekertoernooi. De loting is zaterdagavond.