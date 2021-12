Dat de 2-0-zege van PSV op Fortuna Sittard weinig sprankelend was, daar was iedereen het woensdagavond wel over eens. PSV-trainer Roger Schmidt vond toch nog wat hoogtepuntjes: de speelminuten voor Richard Ledezma en Maxi Romero.

"Ik ben blij dat Richie en Maxi weer hebben kunnen spelen", zei Schmidt tegen ESPN. "Maxi heeft al een paar keer mee kunnen doen, maar voor Richie was het de eerste keer na een jaar blessureleed."

De 21-jarige Amerikaan Ledezma scheurde vorig seizoen op 10 december de kruisband in zijn knie in een Europa League-duel met Omonia Nicosia, waarin hij in de basis begon. Tegen Fortuna kwam Ledezma in de 82e minuut in het veld om Ritsu Doan te vervangen. De Japanner maakte beide doelpunten voor PSV.

De Argentijnse spits Romero kampte eveneens maandenlang met een zware knieblessure. Hij mocht dit seizoen al zesmaal enkele minuten invallen en had zondag met een knappe assist tegen NEC (1-2-zege) al zijn waarde. Tegen Fortuna deed Romero voor het eerst twintig minuten mee.

"Als je ziet hoe hard spelers moeten werken om terug te keren na een zware blessure, dan ben je heel blij voor ze. Daarom was het een goede dag, geen nieuwe blessures, we hebben de nul gehouden en we hebben gewonnen", somde Schmidt op.

Richard Ledezma aan de bal bij zijn rentree voor PSV. Richard Ledezma aan de bal bij zijn rentree voor PSV. Foto: Pro Shots

PSV speelde al zijn dertigste duel dit seizoen

De lege tribunes in Eindhoven hielpen ook niet mee, maar Schmidt beaamde dat de televisiekijker zich ook behoorlijk verveeld zal hebben tijdens de eenzijdige wedstrijd. PSV kwam geen moment in de problemen, maar wist ook niet echt te overtuigen.

"Het was alweer onze dertigste wedstrijd van het seizoen", stipte de coach aan. "Op een woensdagavond om negen uur, dan kan ik begrijpen dat je niet op je best presteert."

"We winnen, dat is het belangrijkste. Het had natuurlijk beter gekund. Als we het eerder beslist hadden, dan had het minder moeite gekost."

Er wachten Eredivisie-koploper PSV nog twee duels tot aan de winterstop. Zondag gaat de ploeg op bezoek bij RKC Waalwijk en volgende week donderdag komt Go Ahead Eagles naar Eindhoven.