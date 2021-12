Feyenoord ondernam woensdag liefst 27 doelpogingen, waarvan negen tussen de palen. Dat FC Twente in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker na verlenging toch met 2-1 aan het langste eind trok, was grotendeels te danken aan één man: doelman Lars Unnerstall.

"Het was een lekkere wedstrijd om te keepen", glimlachte Unnerstall na het duel tegen ESPN. "Iedere keeper weet: als je meteen een paar ballen pakt, dan zit je lekker in de wedstrijd. Dan heb je het gevoel dat er niet veel kan gebeuren en krijg je nog meer vertrouwen in jezelf."

De Duitse doelman werd alleen geklopt door een intikker van Cyriel Dessers, maar maakte met knappe reflexen diverse andere Rotterdamse aanvallen onschadelijk. Na een fout van Feyenoord-keeper Justin Bijlow sleepte Giovanni Troupée er een verlenging uit voor Twente, waarin de ploeg uit Enschede via Manfred Ugalde naar de zege counterde.

"Als je over de hele wedstrijd kijkt naar spelaandeel en kansen, dan was Feyenoord de betere ploeg. Maar de betere ploeg wint in voetbal niet altijd", zei Twente-trainer Ron Jans. "Onze keeper was fantastisch en de rest van het team heeft vechtlust getoond."

KNVB-beker uitslagen van woensdag Vitesse-Sparta Rotterdam: 2-1

AZ-Heracles Almelo: 4-1

Harkemase Boys-RKC Waalwijk: 0-5

FC Twente-Feyenoord: 2-1 (na verlenging)

Excelsior-FC Groningen: 2-4 (na verlenging)

Go Ahead Eagles-Roda JC: 2-0

Ajax-Barendrecht 4-0

PSV-Fortuna Sittard 2-0

Alleen Ajax en Feyenoord krijgen minder tegentreffers dan Twente

Unnerstall maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap van PSV naar Twente, terwijl Joël Drommel de omgekeerde weg bewandelde. Ook in de Eredivisie is de 31-jarige doelman van de Enschedeërs moeilijk te kloppen.

In zestien competitieduels hoefde Twente slechts twintig tegentreffers toe te staan. Alleen Ajax (vier) en Feyenoord (vijftien) incasseerden minder doelpunten.

De cijfers van Unnerstall worden nog indrukwekkender als in acht wordt genomen dat hij de uitwedstrijd tegen PSV (5-2-nederlaag) door een blessure miste. Hij kreeg daardoor slechts vijftien tegentreffers in evenzoveel duels. Die cijfers staan in schril contrast met zijn voorganger Drommel, die bij koploper PSV al 23 doelpunten incasseerde.

"Lars keepte vandaag weer een aardige pot", lachte Twente-aanvoerder Robin Pröpper met gevoel voor understatement. "Hij heeft er heel veel ballen uitgehaald. Met zo'n goede keeper weet je dat je je soms een foutje kan permitteren, als is dat natuurlijk niet de bedoeling."