Vivianne Miedema heeft zich woensdagavond met Arsenal van een plek in de kwartfinales van de Champions League verzekerd. Lieke Martens droeg met een schitterend doelpunt bij aan de 5-0-overwinning van FC Barcelona op HB Køge.

Arsenal verloor in Duitsland de laatste groepswedstrijd weliswaar met 4-1 van Hoffenheim, maar de ploeg van Miedema wist de Duitse club toch op basis van een beter doelsaldo onder zich te houden.

Arsenal eindigt de groep als tweede met negen punten en een doelsaldo van +1, Hoffenheim kwam uit op evenveel punten en een doelsaldo van -4. Miedema, die in Hoffenheim niet wist te scoren, werd in de blessuretijd gewisseld.

De groep werd overtuigend gewonnen door het FC Barcelona van Martens, dat in het laatste duel met 5-0 van het Deense HB Køge won. Halverwege stond het al 3-0 en Martens bepaalde in de 73e minuut op schitterende wijze de eindstand.

De Oranje-international, die in de 69e minuut als invaller haar opwachting maakte, schoot na een dribbel van grote afstand over keeper Kaylan Marckese heen. FC Barcelona scoorde in de groepsfase liefst 24 keer en kreeg slechts één doelpunt tegen. HB Køge pakte geen enkel punt.

Eerder op de avond won het reeds geplaatste Bayern München met 4-0 van Benfica. Lineth Beerensteyn viel bij Bayern in. Olympique Lyon won met dezelfde cijfers van BK Häcken FF, waar keepster Loes Geurts op de bank bleef.