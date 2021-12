Arsenal is woensdag opgerukt naar de top vier van de Premier League. De Londenaren wonnen in eigen huis met 2-0 van stadgenoot West Ham United en blijven daardoor in de race om Champions League-voetbal.

Arsenal kwam vlak na rust op voorsprong via Gabriel Martinelli, die een bekeken steekpass van Alexandre Lacazette koelbloedig afrondde in de verre hoek. Aangever Lacazette kreeg vervolgens een opgelegde kans op de 2-0, nadat Vladimir Coufal hem had aangetikt in het strafschopgebied. Voor Coufal was het zijn tweede gele kaart van de wedstrijd, waardoor West Ham met tien man verder moest.

Lacazette zag zijn inzet vanaf 11 meter echter gekeerd worden door West Ham-doelman Lukasz Fabianski. Tegen de tien van West Ham kwam Arsenal vlak voor tijd alsnog op 2-0. Emile Smith Rowe sloeg toe uit een uitbraak van de thuisploeg.

Door de negende overwinning van het seizoen bezet Arsenal voor het eerst deze jaargang de vierde plaats in de Premier League. De opmars van de manager van Mikel Arteta, die 29 punten uit zeventien duels heeft, is opvallend te noemen. Vorig seizoen kwamen de Londenaren niet verder dan een teleurstellende achtste plaats.

Arsenal eindigden in het seizoen 2015/2016 voor het laatst in de top vier van de Premier League. Toen bleef de dertienvoudig landskampioen steken op een tweede plaats. 'The Gunners' werden in 2004 voor het laatst landskampioen.

Verder won Wolverhampton Wanderers door een doelpunt van Romain Saïss met 0-1 van het Brighton & Hove Albion van Joël Veltman en kwamen Crystal Palace en Southampton niet verder dan een 2-2-gelijkspel. Burnley-Watford werd afgelast vanwege een corona-uitbraak in de selectie van de bezoekers.

