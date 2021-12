Ajax heeft woensdag zonder tal van vaste krachten een zege geboekt tegen de amateurs van Barendrecht in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker. Met de spelers als Kenneth Taylor, Naci Ünüvar en Victor Jensen en debutanten Amourricho van Axel Dongen, Youri Regeer en Kristian Hlynsson werd de Derde Divisionist in de Johan Cruijff ArenA met 4-0 verslagen.

Halverwege leidde Ajax met 2-0 door een treffer in de tiende minuut van Taylor en een benutte strafschop van Danilo twee minuten later. In de 49e minuut maakte de Braziliaanse spits zijn tweede. In de slotfase mocht invaller Hlynsson vanaf 11 meter de 4-0 maken.

Steven Berghuis ontbrak door een schorsing in de wedstrijdselectie, omdat hij vorig jaar in dienst van Feyenoord in het bekerduel met sc Heerenveen rood had gekregen. Edson Álvarez, Daley Blind, Sébastien Haller, Dusan Tadic, Antony en Ryan Gravenberch zaten negentig minuten op de bank.

Ten Hag spaarde zo zijn belangrijke spelers voor De Klassieker van zondag in De Kuip tegen Feyenoord. De Rotterdammers verloren woensdag na verlenging met 2-1 van FC Twente en werken daardoor met een slecht gevoel toe naar de topper. Feyenoord ontbreekt dan ook zaterdag bij de loting voor de achtste finales.

KNVB-beker uitslagen van woensdag Vitesse-Sparta Rotterdam: 2-1

AZ-Heracles Almelo: 4-1

Harkemase Boys-RKC Waalwijk: 0-5

FC Twente-Feyenoord: 2-1 (na verlenging)

Excelsior-FC Groningen: 2-4 (na verlenging)

Go Ahead Eagles-Roda JC: 2-0

Ajax-Barendrecht 4-0

PSV-Fortuna Sittard 2-0

Naci Ünüvar en Kristian Hlynsson vieren de 4-0. Naci Ünüvar en Kristian Hlynsson vieren de 4-0. Foto: Pro Shots

Onana krijgt weer speeltijd

André Onana kreeg van Ten Hag ook de kans tegen Barendrecht, al had de Kameroener zoals verwacht weinig te doen. De bezoekers slaagden er ook niet in lang stand te houden, want na tien minuten leidde Ajax al met 1-0. De negentienjarige Taylor schoot raak en tekende zo voor zijn eerste treffer in de hoofdmacht.

Twee minuten later kreeg Ajax een strafschop, nadat Mohamed Daramy op de achterlijn was neergehaald. Danilo bleef koel (2-0).

Door de twee snelle goals moest Barendrecht vrezen voor pijnlijke cijfers, maar Ajax zette niet door. De thuisploeg creëerde te weinig het restant van de eerste helft.

Youri Regeer mocht halverwege invallen bij Ajax. Youri Regeer mocht halverwege invallen bij Ajax. Foto: Pro Shots

Tieners maken debuut als invaller

Zo mocht Barendrecht tevreden zijn en vlak na rust dachten de amateurs zelfs terug te komen tot 2-1. De goal van Niels Vorthoren, die in 2005 met Oranje onder 17 de halve finales haalde op het WK, werd echter afgekeurd wegens buitenspel.

Een minuut later was het aan de andere kant wel raak. Eindelijk was er weer een mooie aanval van het povere Ajax, waarbij Danilo het eindstation was (3-0). Veel meer dwong de Eredivisionist daarna niet meer af.

Het werd nog wel een mooie avond voor de debutanten Regeer (18), Van Axel Dongen (17) en zeker voor de IJslander Hlynsson (17). De middenvelder ging brutaal achter de bal staan toen Ajax in de 89e minuut een strafschop kreeg. Met een hard schot in de bovenhoek zorgde hij voor een mooi slotakkoord (4-0) van een verder niet al te beste avond voor Ajax.