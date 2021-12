Ritsu Doan heeft PSV woensdag naar de achtste finales van de TOTO KNVB Beker geschoten. Dankzij twee goals van de Japanner wonnen de Eindhovenaren met 2-0 van competitiegenoot Fortuna Sittard.

Doan opende in de 28e minuut de score voor het plichtmatig spelende PSV, waarna de aanvaller halverwege de tweede helft met een fraai afstandsschot de wedstrijd in het lege Phillips Stadion besliste. Fortuna kon daar niets tegenover stellen.

Voor PSV was de wedstrijd tegen Fortuna het eerste duel in het bekertoernooi. De ploeg van trainer Roger Schmidt had een vrijstelling gekregen van de KNVB omdat het Europees voetbal speelt. Daarom kwamen ook Ajax, Feyenoord, AZ en Vitesse niet in actie in de eerste ronde.

PSV strandde vorig seizoen nog in de kwartfinales van het bekertoernooi. Toen was rivaal Ajax met 1-2 te sterk voor de 24-voudig landskampioen. PSV wist negen keer de beker te winnen, waarvan de laatste keer in 2012. De laatste finaleplaats dateert van 2013. AZ won de eindstrijd toen met 2-1.

Eerder op de avond zag PSV concurrent Feyenoord uitgeschakeld worden door FC Twente. Ajax bereikte ten koste van de amateurs van Barendrecht wel de achtste finales van het bekertoernooi, waarvoor de loting komende zaterdag is.

Voor Fortuna Sittard is de uitschakeling in het bekertoernooi een nieuwe domper in een zwaar seizoen. De ploeg van trainer Sjors Ultee, die vorig seizoen als elfde eindigde, vecht in de Eredivisie tegen degradatie. Afgelopen zaterdag werd er tegen PEC Zwolle voor het eerst na zes achtereenvolgende nederlagen gewonnen.

Individuele klasse Doan geeft de doorslag

Met Cody Gakpo en Olivier Boscagli op de bank begon PSV voorzichtig aan het duel in Eindhoven. De thuisploeg maakte een slappe indruk, al was Fortuna Sittard niet bij machte om iets uit te richten tegen de koploper van de Eredivisie.

Dankzij de individuele klasse van Doan werd het na 28 minuten spelen wel 1-0 voor PSV. De Japanner dribbelde langs zijn directe tegenstander en schoot de bal vervolgens in de korte hoek langs doelman Yanick van Osch: 1-0.

PSV kakte wat in na de openingstreffer en zag de niet onomstreden Joël Drommel met een slippertje bijna de gelijkmaker inleiden, maar de doelman herpakte zich net op tijd. Drommel had op slag van rust wel een antwoord op de kopbal van Richie Musaba, wat de grootste kans van de wedstrijd voor Fortuna was.

Ook na rust, toen Gakpo en Bruma invielen voor Carlos Vinícius en Mario Götze, wilde de wedstrijd niet ontbranden, maar PSV kwam desondanks op 2-0 door een fraaie goal van Doan. De rechtsbuiten kegelde de bal met zijn linkerbeen in de kruising en bezorgde PSV daarmee een zorgeloze bekeravond, waarop Ibrahim Sangaré in de slotfase ook nog op de paal schoot.