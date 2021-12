Borussia Dortmund heeft woensdagavond mede door een doelpunt van Donyell Malen de eerste overwinning van deze maand geboekt in de Bundesliga. De ploeg van trainer Marco Rose was met 3-0 te sterk voor hekkensluiter SpVgg Greuther Fürth.

Erling Haaland zorgde in de 33e minuut voor de openingstreffer in het Signal Iduna Park en maakte er in de 82e minuut 2-0 van. De Noorse topspits speelde zijn vijftiende officiële duel van het seizoen en staat nu al op negentien doelpunten.

Donyell Malen begon op de bank, maar mocht in de 75e minuut zijn opwachting maken als vervanger van Thorgan Hazard. De ex-PSV'er tekende in de 89e minuut voor de derde treffer van Dortmund en zijn derde van het seizoen in de Bundesliga. Bij Greuther Fürth deed Jetro Willems 78 minuten mee als basisspeler.

Dortmund staat nu als nummer twee op zes punten van koploper Bayern München. De regerend landskampioen won dinsdagavond met 5-0 van VfB Stuttgart en mag zich 'Herbstmeister' noemen in de Bundesliga.

Het Bayer Leverkusen van Daley Sinkgraven, de nummer drie in Duitsland, gaf woensdag een 2-0-voorsprong uit handen tegen concurrent TSG 1899 Hoffenheim: 2-2. De bezoekers scoorden pas in de 80e en 83e minuut. Sinkgraven bleef negentig minuten op de bank.

Borussia Mönchengladbach verloor thuis met 2-3 van Eintracht Frankfurt, RB Leipzig gaf in de slotfase een 0-1-voorsprong uit handen bij FC Augsburg (1-1) en 1. FC Union Berlin en SC Freiburg speelden doelpuntloos gelijk.

Lang en Vormer helpen Brugge aan ruime zege

In de Belgische competitie boekte Club Brugge een ruime overwinning op laagvlieger OH Leuven: 0-4. Noa Lang opende in de 26e minuut op aangeven van Hans Vanaken de score en tekende voor zijn zesde competitietreffer van het seizoen.

Het bleef lange tijd bij dat ene doelpunt, maar na rust liep Brugge in een tijdsbestek van acht minuten uit naar een 0-4-overwinning. Charles De Ketelaere, aanvoerder Ruud Vormer en opnieuw De Ketelaere kwamen tot scoren.

Mathieu Maertens redde vijf minuten voor tijd nog de eer voor Leuven, dat in de onderste regionen blijft hangen. Brugge is de nummer twee van België met 39 punten, vier minder dan koploper Union. Lang werd in de 78e minuut gewisseld, Vormer speelde de hele wedstrijd en Bas Dost viel zeven minuten voor tijd nog in.

