Justin Bijlow heeft het boetekleed aangetrokken na de uitschakeling van Feyenoord in de TOTO KNVB Beker. Mede door een fout van de doelman verloor de ploeg van trainer Arne Slot na verlenging met 1-2 van FC Twente.

Bijlow leidde tien minuten voor tijd de 1-1 van FC Twente in door uit zijn doel te komen bij een hoekschop van de thuisploeg. De doelman van Feyenoord probeerde de bal binnen te houden na een mislukte kopbal van Robin Pröpper, maar hij werd op snelheid afgetroefd door Jayden Oosterwolde, waarna hij te laat in zijn doel was om de gelijkmaker van Giovanni Troupée te voorkomen.

"Ik probeerde 'm weg te schieten, maar hij was iets eerder en bracht hem weer terug", keek Bijlow na afloop bij ESPN terug op de 1-1. "Ik was niet op tijd terug. Het was een inschattingsfout. Ik had moeten blijven staan."

Volgens Bijlow kreeg Feyenoord in de verlenging de rekening gepresenteerd voor het missen van de vele kansen in de reguliere speeltijd. FC Twente maakte in de 114e minuut de winnende 2-1 via Manfred Ugalde. Toen was Bijlow kansloos.

"Ik denk dat we het weer weggeven, net als afgelopen weekend tegen FC Groningen (1-1, red.). De keeper had net als de vorige keer een goede avond tegen ons. Er was veel irritatie. We domineerden en kregen de meeste kansen, maar slaagden er niet in om te winnen."

Bijlow is niet bang dat de spelers van Feyenoord te lang in de teleurstelling blijven hangen richting De Klassieker tegen Ajax, die zondag op het programma staat. "Het voetbal gaat gepaard met tegenslagen, dus vanavond mag je nog balen. Maar vanaf morgen moet de knop om naar zondag. Ik denk dat het wel goedkomt."

Slot: 'Dit is heel vervelend'

Coach Slot had zich zitten verbijten langs de kant. "Het is niet heel verrassend dat een wedstrijd zo verloopt, dit is structureel", zei Slot over de gemiste kansen tegen ESPN. "Dit is heel vervelend, want het heeft ons al een paar keer pijn gedaan in de competitie."

"Het positieve is dat we beter speelden dan in de vorige wedstrijd tegen FC Groningen. Maar het gaat er niet om dat je dominant bent en de meeste kansen hebt, maar dat je wint. En dat hebben we vandaag niet gedaan. Als we een half uur langer hadden gespeeld, hadden we nog niet gescoord."

Slot wilde niet te lang sippen, omdat over drie dagen De Klassieker tegen Ajax wacht. "Dit is wel ongelooflijk klote, want we zijn er uitgevlogen. Maar we hoeven gezien ons spel niet met knikkende knieën op weg naar zondag, ook al spelen we met Ajax tegen een sterke tegenstander."