Feyenoord is woensdag door FC Twente uitgeschakeld in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker. De Rotterdammers gingen na verlenging met 2-1 onderuit in De Grolsch Veste.

Door een doelpunt van Cyriel Dessers kwam Feyenoord vlak na rust nog wel op een 0-1-voorsprong. In de 79e minuut tekende FC Twente-verdediger Giovanni Troupée voor de 1-1, waardoor de ploeg van trainer Arne Slot - vier dagen voor De Klassieker in De Kuip tegen Ajax - een verlenging wachtte.

In die verlenging sloeg Twente in de 114e minuut via Manfred Ugalde toe. Het bekertoernooi is daardoor voor de dertienvoudig winnaar, die in de eerste ronde niet actie hoefde te komen, al na één wedstrijd voorbij.

Voor Feyenoord, dat sinds begin oktober ongeslagen was, resten nu de Eredivisie en de Conference League, waarin de ploeg in maart pas weer in actie komt in de achtste finales. Twente gaat zaterdagavond de koker in voor de loting voor de achtste finales van het bekertoernooi.

Alireza Jahanbakhsh raakte twee keer de paal. Foto: Pro Shots

Unnerstall blinkt uit bij Twente

Met te topper tegen Ajax op komst besloot Slot om Marcus Pedersen, Jens Toornstra en Bryan Linssen rust te geven, terwijl Lutsharel Geertruida, Alireza Jahanbakhsh en Dessers tegen Twente de kans kregen vanaf het begin.

Jahanbakhsh en Dessers, die al na vier minuten bijna scoorde, lieten zich gelden, maar Twente-keeper Lars Unnerstall bleek steeds een sta-in-de-weg.

Voor rust was de Duitse keeper wel kansloos op een schot van Jahanbakhsh, maar de paal redde Twente. Ook Geertruida liet een goede mogelijkheid onbenut. Aan de andere kant was Ramiz Zerrouiki op slag van rust bijna trefzeker. De aanvaller van FC Twente raakte net als Jahanbakhsh de paal.

Twee minuten na rust was het wel raak. Feyenoord opende de score en dat mocht de Twentse defensie zich aanrekenen. Dessers stond in de 47e minuut helemaal vrij bij een voorzet van Jahanbakhsh en rondde uitstekend af (1-0).

Vreugde bij Feyenoord na de 0-1 van Cyriel Dessers. Foto: Pro Shots

Jahanbakhsh raakt weer de paal

Zo leek Feyenoord op weg om het binnen negentig minuten te beslissen, al had de ploeg pech toen Jahanbakhsh in de zestigste minuut met een fraai schot opnieuw de paal raakte. Toch werd er nog gescoord, maar dan aan de andere kant. Bij een corner van Twente in de 79e minuut schatte Bijlow de situatie verkeerd in. Hij was daardoor uit positie en Troupée profiteerde (1-1).

In de verlenging had Feyenoord opnieuw een overwicht en was de tweede Rotterdamse goal dichtbij. Opnieuw hield Unnerstall FC Twente overeind, waarna de thuisploeg sterker werd.

De beloning kwam in de 114e minuut via de Costa Ricaanse invaller Ugalde, die de 2-1 maakte. Dankzij Unnerstall en het nodige geluk hield FC Twente de voorsprong vast, waardoor het bekeravontuur voor Feyenoord voorbij is.