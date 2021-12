PSV treedt woensdag zonder aanvoerder Cody Gakpo en Olivier Boscagli aan in de bekerwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Het tweetal wordt gespaard door trainer Roger Schmidt en begint op de bank.

Opstelling PSV: Drommel; Mwene, Ramalho, Obispo, Max; Sangaré, Götze, Gutiérrez; Doan, Vinícius, Vertessen.

Yorbe Vertessen neemt de plaats van linksbuiten Gakpo in, terwijl Armando Obispo in het hart van de verdediging de vervanger is van Olivier Boscagli. Gakpo maakte onlangs nog zijn rentree na een enkelblessure.

Verder houdt trainer Schmidt vast aan zijn bekende namen. Dat betekent dat doelman Joël Drommel ondanks zijn fouten in de afgelopen wedstrijden het vertrouwen krijgt en Phillipp Mwene, aanvoerder André Ramalho en Philipp Max met Obispo de defensie vormen.

Op het middenveld staan Ibrahim Sangaré, Érick Gutiérrez en Mario Götze, terwijl Carlos Vinícius de spits is naast buitenspelers Ritsu Doan en Vertessen. Spits Eran Zahavi ontbreekt nog altijd bij PSV door een zware knieblessure. Reservedoelman Yvon Mvogo is ziek en zit er ook niet bij.

Olivier Boscagli krijgt rust van trainer Roger Schmidt. Olivier Boscagli krijgt rust van trainer Roger Schmidt. Foto: ANP

PSV hoopt ook in beker hoge ogen te gooien

PSV hoopt ook in het bekertoernooi hoge ogen te kunnen gooien. De Eindhovenaren namen afgelopen weekend de koppositie in de Eredivisie van Ajax over door met 2-1 te winnen van NEC. Ajax verloor op zijn beurt van AZ.

Fortuna Sittard is er veel aan gelegen om goed te presteren in het bekertoernooi. De ploeg van de geplaagde trainer Sjors Ultee staat op een teleurstellende zestiende plaats in de Eredivisie nadat het vorig seizoen nog als elfde was geëindigd.

PSV-Fortuna Sittard begint woensdag om 21.00 uur in het Philips Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Martin van den Kerkhof. Vorig seizoen werd PSV nog in de kwartfinales van het bekertoernooi uitgeschakeld door de latere winnaar Ajax. Fortuna strandde vorig jaar in de achtste finales.