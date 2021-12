Vitesse heeft woensdagavond met moeite de achtste finales van de TOTO KNVB Beker bereikt. Dankzij een vrije trap en een schitterende hakgoal van Nikolai Baden Frederiksen wonnen de Arnhemmers nipt van Sparta Rotterdam: 2-1. AZ versloeg Heracles Almelo (4-1) en RKC Waalwijk maakte geen fout tegen Harkemase Boys: 0-5.

Vitesse kwam op eigen veld verrassend op achterstand tegen Sparta door toedoen van Riechedly Bazoer. De verdediger hield Vito van Crooij licht vast en veroorzaakte een strafschop, die door Van Crooij zelf werd benut. Baden Frederiksen trok de stand vlak voor rust gelijk met een zwabberschot uit een vrije trap.

Het bleef lange tijd bij 1-1 in het GelreDome, tot Baden Frederiksen zich tien minuten voor tijd onderscheidde met een hoogstandje. De Deen werkte een voorzet van Maximilian Wittek in het strafschopgebied knap met zijn hak richting het doel en zag zijn schitterende poging via de paal achter keeper Tim Coremans verdwijnen.

Vitesse blijft door de nipte overwinning in de race om net als vorig seizoen de finale van het bekertoernooi te bereiken. De ploeg van trainer Thomas Letsch verloor de eindstrijd in april met 2-1 van Ajax door een laat doelpunt van David Neres.

Vitesse kwam met de schrik vrij tegen Sparta Rotterdam door een hoogstandje van Nikolai Baden Frederiksen. Vitesse kwam met de schrik vrij tegen Sparta Rotterdam door een hoogstandje van Nikolai Baden Frederiksen. Foto: Pro Shots

Ontketende Pavlidis en Karlsson belangrijk bij AZ

AZ had in eigen huis weinig problemen met Heracles: 4-1. Vangelis Pavlidis, de afgelopen drie competitieduels al trefzeker, zette AZ in de tweede minuut op voorsprong. De Griek kreeg alle tijd en ruimte in het strafschopgebied en kon zelfs nog twee Heraclieden uitkappen voordat hij met een laag schot doel trof.

Jesper Karlsson maakte er in de 39e minuut 2-0 van met een knap schot in de bovenhoek, waarna Heracles op minstens zo'n fraaie wijze wat terugdeed. Bilal Başaçikoglu verraste doelman Peter Vindahl Jensen met een schot van grote afstand.

Heracles mocht in de tweede helft nog even hopen op een verlenging, maar Karlsson gooide het duel een kwartier voor tijd op slot. De Zweed werkte in de kluts van dichtbij binnen en staat nu op tien doelpunten dit seizoen (alle competities). Yusuf Barasi zorgde zes minuten voor tijd voor het slotakkoord.

In Friesland hield Harkemase Boys lange tijd stand tegen RKC Waalwijk, maar op slag van rust ging het toch mis voor de club uit de Derde Divisie. Yassin Oukili en Finn Stokkers sloegen kort achter elkaar toe aan het einde van de eerste helft. Stokkers vergrootte de marge in de 63e minuut nog naar drie, waarna Thierry Lutonda en Saïd Bakari de eindstand op 0-5 bepaalden.

Later op woensdag staan Excelsior-FC Groningen (aftrap 20.00 uur), Ajax-Barendrecht, Go Ahead Eagles-Roda JC en PSV-Fortuna Sittard (allen 21.00 uur) nog op het programma.