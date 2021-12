Het eerste duel tussen de kampioen van Europa (Italië) en van Zuid-Amerika (Argentinië) vindt komend jaar op 1 juni plaats in Londen. De twee koepelorganisaties UEFA en CONMEBOL hebben de nieuwe krachtmeting 'Finalissima' genoemd.

Beide bonden besloten in september een grote finale tussen de twee kampioensploegen te gaan programmeren.

Dat deden ze nadat zowel de UEFA als de CONMEBOL zich krachtig had uitgesproken tegen de plannen van de FIFA om het WK eens in de twee jaar te gaan houden in plaats van eens in de vier jaar.

De twee confederaties besloten tevens hun al bestaande onderlinge samenwerking uit te breiden en te verlengen tot medio 2028. De UEFA en CONMEBOL openen komend jaar tevens een gezamenlijk kantoor in Londen om tal van voetbalprojecten te coördineren.

Italië werd op 11 juli ten koste van Engeland voor de tweede keer in de geschiedenis Europees kampioen. Op dezelfde dag pakte Argentinië met Lionel Messi in de hoofdrol de Zuid-Amerikaanse titel. Voor Messi was het zijn eerste hoofdprijs met Argentinië.