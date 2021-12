Ajax begint woensdagavond zoals verwacht met een sterk gewijzigde basiself tegen Barendrecht in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker. Van de gebruikelijke namen staat alleen Lisandro Martínez aan de aftrap van de wedstrijd tegen de club uit de Derde Divisie.

Opstelling Ajax: Onana; Rensch, Schuurs, Martínez, Tagliafico; Jensen, Klaassen, Taylor; Neres, Danilo en Daramy.

Trainer Erik ten Hag kiest onder de lat voor André Onana, die zijn tweede wedstrijd speelt sinds zijn dopingschorsing afliep. De Kameroener keepte eind november ook de Champions League-wedstrijd tegen Besiktas, maar moet normaal gesproken Remko Pasveer voor zich dulden.

De minst ervaren Ajacied tegen Barendrecht is middenvelder Victor Jensen, die zijn eerste duel in de hoofdmacht sinds 14 augustus speelt. Ook andere vaste reserves als David Neres, spits Danilo en miljoenenaankoop Mohamed Daramy mogen zich bewijzen tegen de amateurs van Barendrecht.

De normaal gesproken probleemloze bekerontmoeting komt op een goed moment voor Ten Hag, die nu zijn vaste krachten kan sparen voor de Klassieker van zondag tegen Feyenoord in De Kuip. De Rotterdammers hadden het met FC Twente een stuk minder getroffen bij de bekerloting.

Aanvoerder Dusan Tadic begint op de bank bij Ajax en wordt gespaard voor De Klassieker tegen Feyenoord.

Zeven basisspelers op de bank

Basisspelers als Pasveer, Edson Álvarez, Ryan Gravenberch, Dusan Tadic, Antony, Daley Blind en Sébastien Haller beginnen allemaal op de bank. Steven Berghuis, Jurriën Timber en de geblesseerde Noussair Mazraoui zitten niet bij de wedstrijdselectie.

De wedstrijd tussen Ajax en Barendrecht in de Johan Cruijff ArenA begint om 21.00 uur. De Amsterdammers wonnen het toernooi om de KNVB-beker vorig seizoen door Vitesse in de finale met 2-1 te verslaan.

Barendrecht plaatste zich eind oktober voor de tweede ronde door ADO'20 in de openingsronde na verlenging te verslaan. Ajax hoefde, net als de andere clubs die in Europa uitkomen, niet in actie te komen in de eerste ronde.