Feyenoord begint woensdagavond met Cyriel Dessers en Alireza Jahanbakhsh aan de uitwedstrijd tegen FC Twente in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker. Dat gaat ten koste van Bryan Linssen en Jens Toornstra.

Opstelling FC Twente Unnerstall; Troupee, Pröpper, Hilgers, Oosterwolde; Zerrouki, Vlap Sadílek; Rots, Van Wolfswinkel, Misidjan.

Opstelling Feyenoord Bijlow; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Til, Kökçü; Jahanbakhsh, Dessers en Sinisterra.

Dessers en Jahanbakhsh zijn normaal gesproken veroordeeld tot een reserverol, maar mogen zich tegen FC Twente respectievelijk als spits en vleugelspeler bewijzen van trainer Arne Slot. Linssen en Toornstra zitten wel gewoon op de bank in Enschede.

Dit seizoen liet vooral Dessers al vaker zijn waarde als invaller blijken. De Belg, die vorige week ook een basisplek had in de Conference League-wedstrijd tegen Maccabi Haifa (2-1-winst), scoorde 9 keer in 24 officiële wedstrijden.

Ten opzichte van het uitduel met FC Groningen (1-1) van afgelopen zondag is er ook een basisplaats voor Lutsharel Geertruida. Hij neemt de plek in van rechtsback Marcus Pedersen. FC Twente speelt met dezelfde elf namen als afgelopen zondag tegen RKC Waalwijk (2-1).

Op 28 november kwamen FC Twente en Feyenoord elkaar in competitieverband al tegen in De Grolsch Veste. Die ontmoeting eindigde toen in een doelpuntloos gelijkspel.

De bekerwedstrijd tussen FC Twente en Feyenoord begint om 18.00 uur. De Rotterdammers spelen zondag in De Kuip de Klassieker tegen Ajax.