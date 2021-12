De European Club Association (ECA), de belangenbehartiger van de grootste voetbalclubs van Europa, dreigt uit angst voor het coronavirus geen spelers vrij te geven voor de Afrika Cup. Dat blijkt uit een brief die het Franse persbureau AFP woensdag heeft ingezien.

"Voor zover wij weten heeft de Afrikaanse voetbalfederatie CAF nog geen geschikt medisch en operationeel protocol voor het toernooi. Daardoor zijn clubs nog niet in staat om spelers voor de Afrika Cup vrij te geven", schrijft de ECA.

De ECA liet begin deze maand al weten dat ze erg bezorgd is over de omikronvariant van het coronavirus, die voor het eerst werd ontdekt in Zuid-Afrika. De belangenbehartiger drong bij wereldvoetbalbond FIFA aan op voorzorgsmaatregelen die spelers en clubs moeten beschermen.

Eerder op woensdag werd al duidelijk dat de Afrikaanse voetbalfederatie CAF onderzoekt of de Afrika Cup in januari überhaupt wel door kan gaan. Dat meldde de Franse sportzender RMC op basis van anonieme bronnen.

Besluit ook van invloed op Sangaré en Haller

De opmars van de nieuwe omikronvariant van het coronavirus zou voor de Afrikaanse federatie reden zijn om te bekijken of het toernooi op 9 januari wel van start kan gaan in Kameroen. De finale van het toernooi is op 6 februari gepland.

Ook bondscoaches van deelnemende landen vragen zich af of het wel verstandig is om het toernooi volgende maand in Kameroen te houden.

In Nederland volgen onder meer Ajax en PSV de ontwikkelingen rondom de Afrika Cup op de voet. Middenvelder Ibrahim Sangaré van PSV en topscorer Sébastien Haller van Ajax zijn normaal gesproken basisspelers bij Ivoorkust, dat zich ook voor de Afrika Cup heeft geplaatst. Ajax en PSV treffen elkaar op 23 januari in Eindhoven.