Ajax en Vitesse hebben woensdag van de aanklager betaald voetbal boetes van respectievelijk 15.000 euro en 7.500 euro gekregen. Beide clubs worden bestraft vanwege wangedrag van supporters tijdens een wedstrijd in de Eredivisie.

Ajax krijgt de boete, waarvan de helft voorwaardelijk is, wegens wangedrag van de aanhang rond de thuiswedstrijd tegen PSV (5-0). Fans van de Amsterdammers staken op 24 oktober voor het duel vuurwerk af en toonden een spandoek met een kwetsende tekst.

Op het spandoek stonden twee treurende PSV'ers afgebeeld, met de tekst 'Brainfart Aidshoven' op de plaats waar normaal gesproken de sponsornaam Brainport Eindhoven staat. Ajax had PSV al excuses aangeboden voor het spandoek.

De boete voor Vitesse is eveneens voor de helft voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Supporters van de club uit Arnhem staken op 17 oktober tijdens de uitwedstrijd tegen NEC (0-1) vuurwerk af en gooiden ook vuurwerk op het veld. NEC kreeg eerder ook al een boete wegens wangedrag tijdens de Gelderse derby.

Vitesse werd recent ook al bestraft door de UEFA, vanwege ongeregeldheden in de Conference League. De club kreeg een geldboete van in totaal 35.000 euro naar aanleiding van de groepswedstrijd bij Stade Rennais op 25 november. In Frankrijk werden diverse vernielingen aangericht en werd met stoelen en flessen gegooid.

