Sander van Roekel vlagt volgende week dinsdag zijn laatste wedstrijd in het betaald voetbal. De voormalig assistent van toparbiter Björn Kuipers heeft liefst 556 wedstrijden in Nederland en 169 internationale duels achter zijn naam staan.

De 47-jarige Van Roekel was sinds 2008 onderdeel van 'Team-Kuipers'. De assistent-scheidsrechter stond onder meer in de finales van de Confederations Cup (2013), Europa League (2013 en 2018), Champions League (2014) en het EK van afgelopen zomer. Daarnaast was Van Roekel ook actief op de WK's van 2014 en 2018 en de EK's in 2012 en 2016.

Kuipers floot in augustus met de Johan Cruijff Schaal tussen Ajax en PSV (0-4) zijn laatste duel. Van Roekel ging nog enkele maanden door als assistent van scheidsrechter Pol van Boekel, maar heeft nu ook besloten te stoppen.

"De afgelopen weken merkte ik dat het moment was gekomen om te stoppen", legt hij uit op de website van de KNVB. "De belangrijkste reden: er zijn geen doelen meer. Door het stoppen van Björn viel dat weg. Er was geen stip op de horizon meer om naar toe te werken."

Sander van Roekel was actief op drie EK's en twee WK's. Foto: Pro Shots

EK-finale hoogtepunt in carrière

Na de EK-finale tussen Engeland en Italië werd Van Roekel samen met de andere leden van Team-Kuipers benoemd tot bondsridder van de KNVB. Van Roekel ziet de EK-finale als het hoogtepunt van zijn carrière. "Dat is een open deur natuurlijk. Als je dan ergens zo'n finale mag leiden, dan is Wembley wel het summum."

Dinsdag vlagt hij zijn laatste duel. Op eigen verzoek is dat Vitesse-Heracles Almelo. "Het is bij mij in de buurt en ik kom er graag", zegt de grensrechter uit Ede. "Alleen jammer dat we het nog steeds zonder publiek moeten doen, waardoor mijn familie zal ontbreken."