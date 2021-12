Het Nederlands elftal gaat donderdagavond in de koker voor de loting van de Nations League. De nieuwe editie van de landencompetitie gaat in juni van start.

Oranje zit in pot 2 tijdens de sobere loting in het Zwitserse Montreux, die vanwege de coronaregels niet door de bondscoaches zal worden bezocht. Wereldkampioen Frankrijk, Europees kampioen Italië, wereldranglijstaanvoerder België en Spanje zijn als sterkste ploegen in pot 1 ingedeeld.

Nederland kan niet gekoppeld worden aan Portugal, Duitsland en Denemarken. Die landen eindigden net als Oranje bij de vorige editie van het toernooi als tweede in hun poule en zijn daarom ingedeeld in pot 2.

De derde editie van de Nations League wordt in een kort tijdsbestek afgewerkt. In juni zijn de eerste vier speelronden en de twee laatste twee groepsduels worden in september gespeeld.

Potindeling Nations League Divisie A Pot 1: België, Frankrijk, Spanje en Italië

Pot 2: Portugal, Nederland, Denemarken en Duitsland

Pot 3: Engeland, Polen, Zwitserland en Kroatië

Pot 4: Wales, Oostenrijk, Tsjechië en Hongarije

Finale wordt in zomer 2023 gespeeld

Bondscoach Louis van Gaal zal de wedstrijden ook gebruiken om Oranje zo goed mogelijk voor te bereiden op het WK, dat op 21 november in Qatar van start gaat. De bondscoach, revaliderend van een heupblessure, heeft al aangekondigd dat hij zijn spelers wil laten wennen aan een systeem met vijf verdedigers.

De vier poulewinnaars van de hoogste divisie van de Nations League plaatsen zich voor de finaleronde, die in de zomer van 2023 in een van de deelnemende landen wordt afgewerkt. De nummers vier van de poules degraderen naar de B-divisie.

Een goede eindklassering in de Nations League kan bij een mislukte kwalificatiereeks een ontsnappingsroute zijn voor Oranje richting het EK van 2024 in Duitsland.

Oranje reikte in de eerste editie van de Nations League tot in de finale, waarin Portugal in de zomer van 2019 met 1-0 te sterk bleek. Nederland wist zich niet te kwalificeren voor de finaleronde van de tweede editie, die werd gewonnen door Frankrijk.

De loting begint om 18.00 uur. Voetbalvolgers zullen alert meekijken, want maandag moest de Champions League-loting nog opnieuw na een fout van de UEFA.

Potindeling Nations League divisie B Pot 1: Oekraïne, Zweden, Bosnië en Herzegovina, IJsland

Pot 2: Finland, Noorwegen, Schotland, Rusland

Pot 3: Israël, Roemenië, Servië, Ierland

Pot 4: Slovenië, Montenegro, Albanië, Armenië

Potindeling Nations League divisie C Pot 1: Turkije, Slowakije, Bulgarije, Noord-Ierland

Pot 2: Griekenland, Belarus, Luxemburg, Noord-Macedonië

Pot 3: Litouwen, Georgië, Azerbeidzjan, Kosovo

Pot 4: Kazachstan/Moldavië, Cyprus/Estland, Gilbraltar, Faeröer