Manchester City-coach Josep Guardiola had dinsdagavond dubbel reden tot juichen. Zijn ploeg won in de Premier League met 7-0 van Leeds United en Kevin De Bruyne was voor het eerst sinds zijn terugkeer weer echt belangrijk voor City.

De dertigjarige De Bruyne maakte zijn eerste twee doelpunten na een periode van afwezigheid. De Belg keerde met een enkelblessure terug van het EK, kwakkelde sindsdien met zijn vorm en moest vanaf half november meerdere duels missen vanwege een blessure en een coronabesmetting.

"Ik ben blij dat hij stap voor stap weer terugkomt, want hij had het moeilijk aan het begin van het seizoen. Hij haalde niet zijn gebruikelijke niveau", zei City-coach Guardiola dinsdag over De Bruyne tegen BT Sport. "Net op het moment dat hij het ritme weer te pakken had, kreeg hij corona. Hopelijk kan hij deze weg nu doorzetten, want we hebben hem nodig."

De Bruyne speelde zaterdag een kwartier in het duel tegen Wolverhampton Wanderers (1-0), maar volgens Guardiola was de middenvelder toen wat onwennig. "In de minuten die hij speelde tegen Wolves miste hij het ritme en speelde hij rommelig. Tegen ploegen die diep staan, zoals Wolves, heeft hij het soms wat moeilijker. De wedstrijd tegen Leeds was veel opener. In de omschakeling is Kevin dan de allerbeste", aldus de vijftigjarige trainer.

Kevin De Bruyne was belangrijk voor Manchester City tegen Leeds United. Foto: Getty Images

De Bruyne: 'Er is veel gebeurd dit jaar'

Het duel met Leeds, waarin ook Nathan Ake tot scoren kwam, was voor City slechts een opwarmer: de komende weken staat een zwaar programma te wachten. De Engelse kampioen neemt het dan op tegen onder meer Leicester City, Arsenal en Chelsea. De Bruyne is blij dat hij weer terug is.

"Er is veel gebeurd dit jaar, een beetje buiten mijn controle", zei De Bruyne na de wedstrijd. "Het enige wat ik kon doen, was zo hard mogelijk werken om zo snel mogelijk terug te keren. Het is een ongelukkige periode geweest en toen ik bijna terug op niveau was, kreeg ik corona. Dat is gebeurd en nu werken we vooral hard aan een terugkeer op een zo goed mogelijk niveau."

"Ik denk dat we tegen Leeds goed gespeeld hebben", vervolgde de Belg. "We hebben de juiste momenten gevonden om te kunnen aanvallen. Toen we op 3-0 en 4-0 voorsprong kwamen, werd het moeilijk voor de tegenpartij. Ze probeerden erbovenop te zitten, maar wij hadden veel meer kansen om te scoren."

